Super Bowl 2024 : Usher sera la tête d’affiche du prochain show de la mi-temps

Après le retour triomphant su scène de Rihanna l’an dernier, c’est Usher qui assurera le show mythique du Super Bowl en février 2024, à l’occasion de la finale du championnat de la NFL.

Les nostalgiques du R&B des années 2000 vont être plus que ravis. Alors qu’il donne en ce moment même une série de concerts en France, Usher a annoncé ce dimanche 24 septembre, qu’il assurera le grand show de mi-temps du Super Bowl 2024, à l’occasion de la finale du championnat de la National Football League (NFL).

Usher sur scène pour la mi-temps du Super Bowl

Le show le plus attendu de l’année aura lieu le 11 février 2024 à Las Vegas, et succède donc au grand retour de Rihanna, qui avait assuré le spectacle de la mi-temps, enceinte, en février 2023.

Principal sponsor de l’évènement, Apple Music a annoncé la nouvelle le 24 septembre sur X (ex-Twitter) et Instagram en publiant une photo d’Usher, avec une légende des plus sobres : « USHER. LAS VEGAS. APPLE MUSIC HALFTIME SHOW ».

USHER. LAS VEGAS. APPLE MUSIC HALFTIME SHOW. #SBLVIII https://t.co/Vh4qVbiAa4@Usher, @nfl, @rocnation, @nfloncbs pic.twitter.com/X0vSEAOK1M — Apple Music (@AppleMusic) September 24, 2023

Étant l’un des chanteurs de R&B les plus populaires depuis plus de vingt ans, ses tubes « U Remind Me », « U got it bad », ou encore « My Boo » résonneront fort dans le stade de Las Vegas.

Un nouvel album sorti le même jour

« C’est l’honneur d’une vie que de pouvoir enfin chanter au Super Bowl. Je piaffe déjà d’impatience à l’idée de présenter au monde un spectacle comme il n’en a été jamais vu », a promis dans un communiqué l’artiste de 44 ans. Il a dans la foulée annoncé la sortie d’un nouvel album, Coming Home, disponible le jour même du Super Bowl.

En montant sur scène pendant la mi-temps, Usher rejoint la prestigieuse liste des artistes ayant assuré ce moment iconique, aux côtés de Beyoncé, Jennifer Lopez et Shakira, ou encore Lady Gaga. Le 13 février 2022, un groupe de rappeurs mythiques était à l’honneur. Le Super-Bowl avait ainsi rassemblé Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg et Eminem. On peut remercier Jay-Z, pour ces spectacles, qui depuis 2019, produit le concert de la mi-temps.