Après les accusations de Cassie contre P. Diddy, Kesha change le début de son tube « Tik Tok »

Dans un concert effectué le samedi 18 novembre, Kesha a modifié les paroles de son single à succès « TiK ToK », qui faisait référence à P. Diddy. Une forme de soutien envers la chanteuse Cassie, qui accuse le rappeur de multiples violences.

« Wake up in the mornin’ feelin’ like P Diddy » (à traduire par « Je me réveille ce matin en me sentant comme P. Diddy ». C’est sur cette phrase – qui fait directement référence au rappeur et homme d’affaires Sean Combs – que s’ouvre le tube Tik Tok de Kesha, sorti en 2009.

Mais ce samedi 18 novembre, lors d’une représentation au Hollywood Palladium de Los Angeles lors de sa tournée Only Love, la chanteuse a effectué un changement majeur sur son morceau phare.

« Wake up in the morning feelin’ just like me » (« Je me réveille le matin en ayant l’impression d’être moi »), peut-on entendre dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). Un changement qui n’est pas passé inaperçu, intervenant deux jours après la plainte déposée par la chanteuse Cassie, accusant Diddy de viol, d’abus physique et psychologique et de trafic sexuel, subis durant leur décennie de relation.

En 2014, Kesha avait porté plainte pour viol contre son producteur

En modifiant les paroles de sa chanson lors de son concert, Kesha, a apporté son soutien à Cassie. Kesha a elle-même porté plainte pour viol en 2014, contre son producteur Lukasz Gottwald, plus connu sous le nom de Dr. Luke. Elle s’était par la suite engagée à utiliser sa voix pour soutenir les victimes et aider à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans l’industrie musicale.

De son côté, quelques jours après le dépôt de plainte, P. Diddy a réglé à l’amiable le procès intenté contre lui. Cassie, elle a déclaré : « J’ai décidé de régler cette affaire à l’amiable dans des conditions sur lesquelles j’ai un certain niveau de contrôle. Je tiens à remercier ma famille, mes fans et mes avocats pour leur soutien indéfectible ». Un règlement qui lui confère tout de même le statut de victime.

