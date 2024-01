En Suisse, la télévision publique ne souhaite plus diffuser de films de Gérard Depardieu

À l’heure où de nombreuses personnalités de monde de la culture se désolidarisent de Gérard Depardieu, la chaîne de télévision publique a, elle aussi, pris une décision forte.

Alors qu’en France, une cinquantaine d’artistes (dont certains émettent aujourd’hui des regrets) appellent à ne « pas effacer Depardieu », en Suisse, le discours est tout autre. Après la diffusion de Complément d’Enquête dans lequel on le voit multiplier les propos obscènes, et la multiplication de témoignages et plaintes à l’encontre de l’acteur, la Radio Télévision Suisse (RTS), chaine de télévision publique, a pris une décision radicale.

Un « choix pragmatique » selon la RTS

Selon Marco Ferrara son porte-parole, « la RTS évite de proposer des films où il incarne un des rôles principaux », a-t-il déclaré à l’Agence France Presse. « Un ou deux longs métrages ont ainsi été mis de côté en cette période de fêtes (…) lorsque nous sentons que le public peut se sentir majoritairement heurté par une œuvre ou une personnalité jusque-là acceptée, nous l’écartons ponctuellement de notre programmation ».

À lire aussi : Depardieu : Cette asso de protection de l’enfance ne veut plus de Pierre Richard, signataire de la « tribune indécente »

La décision de suspendre la diffusion sur la RTS des films dans lesquels l’acteur français tient un des rôles principaux est « un choix pragmatique, que nous réexaminerons en fonction des évolutions de la situation, sans calendrier fixé d’avance et dans le respect de la procédure en Justice », a continué le porte-parole de la chaîne.

« En tant que média de service public, nous devons veiller à rester en marge des parties impliquées et ne pas porter de jugement : nous nous limitons à agir au service de l’intérêt du public, ce qui inclut aussi son appétence ou, au contraire, son rejet envers une œuvre », assène-t-il toujours auprès de l’AFP. Il affirme que la chaîne a récemment organisé un vote du public pour la diffusion de films de Noël, et dans les propositions figurait un film avec Depardieu. « Le public lui-même a décidé de ne pas retenir, alors que le contexte d’actualité concernant l’acteur était connu ».

À titre de comparaison, Manuel Alduy, directeur du cinéma et du développement international de France Télévisions, avait déclaré le 11 décembre dernier auprès de Libération : « Des films avec Gérard Depardieu continueront d’être achetés et diffusés, en tout cas sur France Télévisions. Nous avons d’ailleurs plusieurs chefs-d’œuvre à diffuser. On ne censure pas les œuvres. Mais monter un nouveau film “sur le nom” de Depardieu me paraît très difficile ».

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.