Affaire Gérard Depardieu : France Télévisions va bien continuer à acheter et diffuser ses films

Bien que Gérard Depardieu soit mis en examen pour « viols et agressions sexuelles » et soit accusé par une quinzaine de femmes, France Télévisions va tout de même continuer de diffuser les films avec l’acteur.

Depuis la diffusion de Complément d’enquête qui mettait en évidence le comportement harcelant de Gérard Depardieu envers les femmes, les langues se délient quant au « monstre » du cinéma.

Si certaines personnes issues du cinéma ont tenu à marquer leur distance, à l’image du réalisateur Fabien Otoniente qui ne souhaite plus tourner avec Depardieu, d’autres, semblent s’accommoder du fait que l’acteur soit accusé de plusieurs violences sexuelles.

« Des films avec Gérard Depardieu continueront d’être achetés et diffusés »

À l’image de France Télévisions, puisque le groupe ne va pas complètement arrêter de diffuser des films où joue Gérard Depardieu. « Des films avec Gérard Depardieu continueront d’être achetés et diffusés, en tout cas sur France Télévisions. Nous avons d’ailleurs plusieurs chefs-d’œuvre à diffuser. On ne censure pas les œuvres. Mais monter un nouveau film “sur le nom” de Depardieu me paraît très difficile », a annoncé le 11 décembre auprès de Libération Manuel Alduy, directeur du cinéma et du développement international de France Télévisions.

« L’image de Depardieu est abîmée, tous les partenaires doivent se poser la question de savoir s’ils seront entachés ou pas » a-t-il déclaré dans un autre article de nos confrères de Libération. « Quand les révélations de Mediapart sont sorties, nous avons suspendu la diffusion de deux films, en l’occurrence Robuste et Des hommes, des films coproduits par France Télés. (…) On a considéré, justement, qu’on ne voulait pas célébrer l’artiste. On nous aurait reproché, à juste titre, de [soutenir] Depardieu. Va-t-on diffuser ces films ensuite ? Bien sûr, à un moment plus tranquille, plus opportun. »

Pour lui, arrêter définitivement de diffuser des films avec Gérard Depardieu serait entrer dans un mouvement de « censure collective ». Par ailleurs, ce dimanche 17 décembre, Illusions perdues de Xavier Giannoli, dans lequel Depardieu a un second rôle, sera diffusé sur France 2, note Libération.

À ce jour, une quinzaine de femmes qui ont témoigné contre Gérard Depardieu. Visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols, il est mis en examen depuis décembre 2020, après la plainte de la comédienne Charlotte Arnould.

