P. Diddy est accusé de multiples violences physiques et sexuelles par son ex-compagne Cassie

Ce jeudi 16 novembre, le « New York Times » a révélé que le rappeur et homme d’affaires est visé par une plainte déposée par son ex-compagne, la chanteuse Cassie.

Violences sexuelles, violences physiques, violences psychologiques. Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral ce jeudi 16 novembre, la chanteuse de R&B Cassie accuse le rappeur Sean Combs – plus connu sous le nom de P. Diddy – de lui avoir fait subir de multiples violences durant leur relation.

Une décennie de violences

Dans la plainte révélée par le New York Times, Casandra Ventura de son vrai nom, dénonce une décennie de violences qui auraient débuté en 2005, lorsque la musicienne a été signée dans son label du puissant rappeur, alors qu’elle était âgée de 19 ans, tandis que lui, en avait 37.

Ainsi, la plainte de 35 pages affirme que « M. Combs a violé Mme Ventura chez elle après qu’elle eut tenté de le quitter » en 2018. Elle affirme également avoir été victime d’esclavage sexuel, ayant été contrainte à consommer diverses drogues et à avoir des relations sexuelles filmées avec des hommes prostitués, payés par son ex-compagnon.

Dans le document, sont également décrits des faits de violences physiques : « Il a souvent frappé à coups de poing, de pied, tapé, piétiné (Mme) Ventura avec pour résultats des contusions, lèvres éclatées, œil au beurre noir et saignements ».

Selon les avocats de Cassie, P. Diddy lui aurait proposé de l’argent pour la faire taire

L’avocat de « Diddy » a affirmé au journal que le rappeur et homme d’affaires « dénonce avec véhémence ces allégations offensantes et scandaleuses ». Il assure que Cassie, a fait du chantage envers son client, réclamant 30 millions de dollars pour taire l’histoire qu’elle voulait écrire dans un livre. Les avocats de la plaignante, eux, affirment que c’est, au contraire, lui qui aurait proposé « une somme à huit chiffres » pour qu’elle ne porte pas plainte.

Pour Cassie, il « était évident qu’avec l’expiration très prochaine (fin novembre) de la loi new-yorkaise (sur la protection des victimes de violences sexuelles), j’avais l’occasion de parler haut et fort du traumatisme que j’ai subi et dont je vais me relever durant ce qu’il me reste à vivre », a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par le New York Times.

« Après des années dans le silence et l’obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire », continue-t-elle. Dans la plainte, il est écrit qu’elle « ne peut pas continuer à vivre dans le silence après ce qu’elle a enduré », avant de souligner que P. Diddy « reste immensément puissant et dangereux ».

