Armie Hammer accusé de viol : la police de Los Angeles a bien ouvert une enquête

Depuis deux ans, l’acteur est sous le coup d’une enquête judiciaire, après qu’une jeune femme l’a accusé de viol.

Depuis plus de deux ans, Armie Hammer, l’acteur star de Call me by your name est dans la tourmente. Si avoir des fantasmes cannibales n’est pas répréhensibles par la loi, il est visé par une enquête pour viol suite à la plainte d’une jeune femme de 24 ans, nommée Effie, comme l’a confirmé le procureur de Los Angeles auprès de CNN lundi 17 avril.

En janvier 2021, elle avait déclaré sur son compte Instagram avoir été abusée « mentalement, émotionnellement et sexuellement » au cours de sa relation intermittente de quatre ans avec l’acteur, et « violée brutalement » pendant plus de quatre heures en 2017.

À lire aussi : Armie Hammer, cannibale ? Peut-être qu’on ne va pas en rire longtemps…

En effet, le 10 janvier 2021, le compte Instagram House of Effie publiait ce qui semblait être des captures d’écran de messages qu’aurait envoyé Armie Hammer à une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation extra-conjugale. Des messages qui relèvent du fantasme du viol, et du cannibalisme. Dans la foulée, son ex-compagne Courtney Vucekovich a déclaré dans la presse que l’acteur avait, avec elle également, eu des fantasmes similaires. Quant à son ex-épouse, Elizabeth Chambers (leur séparation date de quelques semaines avant l’explosion des accusations et ils sont encore en instance de divorce), elle n’a rien prononcé contre Armie Hammer publiquement mais a adressé un message de soutien aux victimes présumées dans le documentaire House of Hammer :

« Je me considère comme féministe et je suis solidaire avec quiconque ait été une victime de n’importe quelle sorte, et j’espère que ces personnes trouveront le chemin de la guérison. »

En février dernier, Armie Hammer s’est exprimé pour la première fois depuis les accusations. S’il nie les allégations, il admet avoir été émotionnellement abusif. « Toutes les interactions entre M. Hammer et son ancienne partenaire étaient consensuelles. Ils ont été pleinement discutés, convenus à l’avance avec ses partenaires et mutuellement participatifs », a déclaré son avocat dans Vanity Fair. L’enquête est donc toujours en cours. Affaire à suivre.