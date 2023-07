L’ancien député et candidat à l’élection présidentielle est accusé pour des faits qui remontent à 2010. Il sera bientôt entendu par le parquet de Bordeaux.

Alors qu’il a déjà plusieurs fois été mis en cause pour cause de violences sexuelles et/ou pour son comportement envers les femmes, Jean Lassalle est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, a révélé BFM TV ce vendredi 21 juillet.

L’ancien député et candidat à l’élection présidentiel est visé par la justice suite au dépôt de plainte d’une femme aujourd’hui âgée de 45 ans.

« Assaillie » alors qu’elle était enceinte

Les faits remontent à 2010. C’est en pleine campagne pour les élections régionales que Sophia* contacte Jean Lassalle, afin que l’élu l’aide à régler un problème avec l’école de sa fille. Après quelques échanges par téléphone, ils finissent par se rencontrer. Mais, à son arrivée sur le lieu de rendez-vous, elle se retrouve seule avec Lassalle dans une chambre.

C’est à ce moment-là qu’il l’aurait « assaillie » » et violée, rapporte BFM TV. « À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je lui ai dit que j’étais enceinte, ce qui était le cas. Mais il ne m’a pas cru. Et puis voilà… », a-t-elle confié au média.

Une plainte pour « qu’il ne fasse pas d’autres victimes »

Elle décide de porter plainte douze ans plus tard, notamment après avoir tenté de se suicider : « Je me suis rendu compte que j’étais mal depuis douze ans à cause de ça. Cela m’a même conduit à faire une tentative de suicide. Et puis, récemment, j’ai décidé de changer de vie. J’ai voulu porter plainte pour dénoncer les faits, faire en sorte qu’il ne fasse pas d’autres victimes et refermer cette parenthèse », explique-t-elle.

Jean Lassalle devrait bientôt être entendu par le parquet de Bordeaux. Ce député a déjà maintes fois été accusé de violences sexuelles, comme l’a rapporté Mediapart dans une enquête parue en 2017.

Surnommé le « député gluant » à cause de son comportement envers les femmes, il a toujours balayé ces accusations, en indiquant qu’aucune plainte n’avait jamais été déposée contre lui. C’est désormais chose faite.

* Le prénom a été modifié.

