« Il a agi pour assouvir son désir sexuel » : Tariq Ramadan condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme

L’islamologue a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève dans le cadre de son procès pour « viol et contrainte sexuelle » dans une affaire remontant à 2008.

C’est un verdict qui sonne comme la fin d’un calvaire pour Brigitte*, qui attendait de son procès face à Tariq Ramadan d’être « reconnue victime » et de pouvoir « tirer un trait« .

Mardi 16 mai, l’islamologue, accusé de « viol et contrainte sexuelle », a été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. « Il a agi pour assouvir son désir sexuel à l’égard d’une femme qu’il a utilisée comme objet. Il n’a pas hésité à faire durer ce cauchemar pendant plusieurs heures », a déclaré le Premier procureur, Adrian Holloway, s’adressant aux trois juges du Tribunal correctionnel de Genève.

Défense nauséabonde et sexiste

« Je suis né à Genève. Je suis un enfant de ce pays. Je demande à la Suisse de me traiter comme n’importe quel citoyen. Je suis là parce que je vais me battre. Parce que je ne vais pas me laisser faire par le mensonge et la manipulation. » avait commencé Tariq Ramadan lors de son interrogatoire.

Dans une défense nauséabonde, au cours de laquelle il s’est clairement positionné en victime, n’hésitant à convoquer pléthore de clichés sexistes pour tenter de décrédibiliser le témoignage de la plaignante, Tariq Ramadan n’aura pas réussi à convaincre qui que ce soit de sa prétendue innocence.

Le procès intervenait après une plainte déposée en 2018 par une femme qui l’accusait de l’avoir violée, frappée, puis insultée, dans une chambre d’un hôtel genevois, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2008.

Mardi 16 mai, un paravent la séparant de Ramadan pour que leurs regards ne se croisent pas, la plaignante est longuement revenue sur la nuit de l’agression, se souvenant d’avoir eu « peur de mourir suite aux coups reçus à la tête« , évoquant avoir été « inconsciente de longs moments« .

Tariq Ramadan est également mis en examen en France, dans cinq autres affaires de viol.

*La plaignante a témoigné sous pseudonyme

