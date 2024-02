Harcèlement scolaire d’Évaëlle : un procès requis après le suicide de la collégienne

La jeune fille s’était donné la mort en juin 2019, après des humiliations répétées de ses camarades et de sa professeure de français. Elle avait changé de collège quelques mois avant son suicide.

L’affaire remonte à juin 2019. Évaëlle, collégienne de 11 ans scolarisée en classe de sixième dans le Val-d’Oise, s’était pendue après avoir été harcelée par un groupe d’élèves et par sa professeure de français. Samedi 24 février 2024, le Parquet de Pontoise a annoncé avoir requis un procès contre l’enseignante et deux élèves. Si le juge d’instruction tranche en faveur de sa tenue, l’enseignante devra comparaître devant le tribunal correctionnel, et les deux adolescents seront renvoyés devant le tribunal pour enfants. Un troisième adolescent, également mis en examen, a bénéficié d’un non-lieu.

Humiliations régulières

Insultée violemment par ses camarades, la collégienne avait été soumise à un exercice humiliant, à l’initiative de sa professeure de français, qui aurait demandé, lors d’un cours consacré au harcèlement scolaire, que les élèves partagent leurs reproches à l’encontre d’Évaëlle. Cette dernière, en larme, avait ensuite été sommée de se justifier par son enseignante.

Le parquet a estimé que les « humiliations régulières » de la professeure ont eu pour effet la « dégradation majeure des conditions de vie » d’Évaëlle et la « fragilisation du psychisme de l’enfant ». Dans son réquisitoire définitif, le parquet évoque un « harcèlement moral caractérisé » et reproche à l’enseignante d’avoir attisé la haine dont la jeune fille faisait l’objet, jouant le rôle de « déclencheur puis catalyseur du harcèlement perpétré par les élèves de sixième à son encontre ».

C’est la première fois qu’une enseignante pourrait être jugée pour harcèlement envers une élève.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !