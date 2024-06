Le prix de ce jus ne cesse d’augmenter, et c’est à cause du dérèglement climatique

Alors que le prix du jus d’orange concentré a bondi de 24% en un an, cette hausse ne devrait pas cesser ces prochains mois.

Le jus d’orange, un produit de luxe ? Bien que l’inflation soit en (très) lente baisse, certains produits du quotidien résistent. À l’image de cette boisson que les Français consomment en moyenne 24,1 litres par an. Mais ces derniers mois, le prix de la bouteille a (lui aussi) très fortement augmenté, grimpant de 11% en un an pour le pur jus, ou encore de 24% pour le jus concentré.

Une pénurie de récoltes d’oranges

Cela ne devrait pas s’arrêter : sur les marchés américains, les cours du jus d’orange s’envolent. Cette année, le prix de la tonne de jus concentré congelé, référence du marché, atteint 6 500 dollars, un chiffre en hausse de plus de 70 % en un an et de 300 % en deux ans et demi, rapportent encore nos confrères de BFMTV.

Une hausse liée aux récoltes d’orange au Brésil, premier pays exportateur au monde, où les récoltes sont de plus en plus difficiles, ayant chutée de 24% cette année, rapporte Les Échos. Des récoltes au plus bas depuis 36 ans, à cause du dérèglement climatique. La sècheresse a frappé de nombreux territoires de culture, le Brésil subissant de nombreux records de chaleur ces derniers mois – en mars dernier jusqu’à 63 degrés étaient ressentis à Rio.

La maladie du Huanglongbing, également nommée maladie du « dragon jaune », elle aussi sévit sur les récoltes : elle a infecté près de 40 % des orangers du pays, selon le magazine de consommation Merci pour l’Info. Une maladie qui touche aussi les récoltes de Floride, aux États-Unis, deuxième producteur mondial d’oranges.

Ce qui provoque des pénuries, qui ne devrait cesser d’impacter les produits en rayon de supermarché, puisque le prix des bouteilles de jus d’orange devrait une fous fois augmenter de 40 à 50 centimes dans les mois à venir.

