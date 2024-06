Après la victoire du Rassemblement National, des militants d’extrême droite condamnés pour une agression homophobe

Cette agression a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes. Ce mercredi, quatre militants d’extrême droite ont été condamnés pour violences.

« Vivement dans trois semaines, on pourra casser du p*d* autant qu’on veut ». Dimanche 9 juin, alors qu’ils « fêtaient » la victoire du Rassemblement National aux élections européennes, quatre militants d’extrême droite ont commis une agression homophobe à Paris.

La victime, un jeune homme d’une vingtaine d’années, a reu un coup de poing au visage. Il affirme avoir été agressé alors qu’il marchait dans la rue, par cinq hommes dont l’un lui a crié « Sale pédé, t’es un trans ».

« Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir, quand Hitler reviendra ».

Ce mercredi 12 juin, ils ont été condamnés à des peines allant de six mois de prison avec sursis à sept mois ferme. Deux d’entre eux ont été condamnés pour violences, à cinq et sept mois de prison ferme. Ils ont été directement incarcéré, et pourront demander d’ici quelques jours à purger leur peine sous bracelet électronique. Les deux autres ont été condamnés à six mois avec sursis, pour « non-assistance à personne en danger ».

En garde à vue, ces quatre jeunes hommes ont affirmé des leur lien avec le GUD, groupuscule d’extrême droite, ainsi qu’avec le Rassemblement National. Selon Libération, durant leur garde à vue, l’un d’eux avait déclaré devant les enquêteurs : « Vivement dans trois semaines, on pourra casser du p*d* autant qu’on veut », faisant référence à une possible victoire de l’extrême droite aux élections législatives qui auront lieu dans près de deux semaines.

À lire aussi : Toutes ces fois où le RN a voté en défaveur des femmes

Parmi les quatre militants jugés ce mercredi figure Gabriel Loustau, 23 ans, une figure du GUD et fils d’Axel Loustau, ex-élu du Rassemblement National et ancien proche de Marine Le Pen.

À l’audience a également été évoquée leur attitude lors de leur interpellation et de leur arrivée au poste de police, la nuit des faits, rapporte l’Agence France Presse. Ils s’y sont rendus en chantant des hymnes militaires, ou encore en déclarant : « vous verrez quand Bardella sera au pouvoir, quand Hitler reviendra ».

« Vous ne savez pas qui je suis, vous verrez demain ce qui va vous arriver », a menacé l’un d’eux à l’attention des policiers. Une « blague », s’est-il défendu durant l’audience. Une blague bien effrayante.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.