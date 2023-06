Armie Hammer accusé de viol : l’acteur ne sera finalement pas inculpé

Après plus de deux ans d’enquête, le procureur de Los Angeles a décidé de ne pas inculper l’acteur Armie Hammer, accusé de viol.

Pas de poursuites pour Armie Hammer. Le 17 avril dernier, on apprenait que la police de Los Angeles avait bien ouvert une enquête à l’encontre de l’acteur, accusé de viol. Après une enquête de plus de deux ans, le bureau du procureur de Los Angeles a annoncé mercredi 31 mai qu’il ne disposait pas d’assez de preuves pour inculper l’acteur.

« En raison de la complexité de la relation et de l’incapacité de prouver une rencontre sexuelle forcée non consensuelle, nous ne sommes pas en mesure de prouver le cas au-delà d’un doute raisonnable« , a déclaré le bureau du procureur.

À lire aussi : Armie Hammer, cannibale ? Peut-être qu’on ne va pas en rire longtemps…

Fantasmes du viol et du cannibalisme

L’enquête à l’encontre de Armie Hammer avait été ouverte en mars 2021. Une jeune femme, Effie, avait porté plainte contre l’acteur de Call me by your name, pour viol. En janvier 2021, elle avait déclaré sur son compte Instagram avoir été abusée « mentalement, émotionnellement et sexuellement » au cours de sa relation intermittente de quatre ans avec l’acteur, et « violée brutalement » pendant plus de quatre heures en 2017.

En effet, le 10 janvier 2021, le compte Instagram House of Effie publiait ce qui semblait être des captures d’écran de messages qu’aurait envoyé Armie Hammer à une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation extra-conjugale. Des messages qui relèvent du fantasme du viol et du cannibalisme.

En février dernier, Armie Hammer s’est exprimé pour la première fois depuis les accusations. S’il nie les allégations, il admet avoir été émotionnellement abusif envers des femmes. « Toutes les interactions entre M. Hammer et son ancienne partenaire étaient consensuelles. Ils ont été pleinement discutés, convenus à l’avance avec ses partenaires et mutuellement participatifs », avait déclaré son avocat dans Vanity Fair.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.