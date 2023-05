6 chansons mythiques de Tina Turner qu’on écoute en boucle

La « Queen of Rock & Roll » n’est plus. Tina Turner est décédée mercredi 24 mai dans sa maison en Suisse, des suites d’une longue maladie. Depuis l’annonce de cette bien triste annonce, la rédac’ fredonne en boucle ses plus grands titres. Voici une sélection de nos chansons préférées de la queen des queens.

Peu importe la génération à laquelle on appartient, on a tous et toutes une histoire un peu particulière avec Tina Turner, de près ou de loin. Que ce soit un souvenir de soirée à chanter (lire : hurler) sur What’s love got to do with it ou encore un moment nostalgie passé à regarder Mad Max, dont We don’t need another hero était la bande originale… Qui peut dire ne pas connaitre, ou pire, ne pas aimer Tina Turner ?

Décédée des suites d’une longue maladie mercredi 24 mai, la Queen of Rock & Roll, comme elle était surnommée, a été une figure hautement inspirante à de nombreux égards : à travers son parcours artistique unique, sa détermination, mais aussi la résilience dont elle a su faire preuve lorsque, après des années de violences conjugales, elle quitte son ex-mari, Ike Turner. Tina Turner était une icône et elle le restera probablement très longtemps, tout comme ses chansons continueront de nous rester en tête.

Depuis l’annonce de son décès, la rédac’ de Madmoizelle fredonne en boucle ses meilleurs titres, voici notre top des chansons les plus mythiques de la Queen of Rock & Roll.

6 chansons mythiques de Tina Turner

We don’t need another hero, 1985

Cose Della Vita, en duo avec Eros Ramazzotti, 1993

What’s love got to do with it, 1984

Proud Mary, avec Ike Turner, 1970

Steamy Windows, 1989

Private dancer, 1984

