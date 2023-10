3 coiffures mythiques d’Audrey Hepburn à adopter en 2023

Audrey Hepburn a marqué son époque par son bon goût, sa classe et ses looks d’ingénue chic. Et si ses mises en beauté sont régulièrement en avant, ce sont plutôt ses coiffures mythiques qui sont aujourd’hui au centre de l’attention. En voilà 3 faciles à adopter en 2023.

Certaines coiffures d’Audrey Hepburn sont aussi célèbres que ses rôles. Diamant Sur Canapé, Vacances Romaines, Drôle De Frimousse, My Fair Lady ou encore Sabrina… Tous ces films renferment des sources d’inspirations capillaire intarissables. Sans parler de ses looks off duty ! Ça tombe bien, une tendance Audreycore est en train de se profiler. Après le balletcore ou encore le barbiecore, cette dernière trend connaît une résurgence majeure… Mais sauriez-vous sur quelle coiffure miser ?

Le chignon dans Diamant sur canapé

Rôle clé dans la carrière d’Audrey Hepburn, Diamant Sur Canapé fait partie des classiques du cinéma américain. D’ailleurs le chignon chic et haut perché que l’actrice porte dans le film est tout aussi culte que son personnage. Raison pour laquelle il est au centre de la tendance baptisée Audrey Updo qui commence à prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Le but ? Moderniser cette coiffure mythique pour la rendre adaptable au paysage beauté d’aujourd’hui…

Le chignon de Diamant sur canapé en 2023

La frange courte dans Sabrina

Depuis quelques années, la frange rideau fait légion. Mais un petit changement semble s’imposer en cette fin d’année 2023. Dorénavant, la frange courte coiffée sur le côté comme celle d’Audrey Hepburn dans le film Sabrina fait son grand retour. Modernisée, cette dernière se porte maîtrisée et travaillée pour encadrer joliment le visage. Un retour qui ne plaira sûrement pas à tout le monde mais qui s’installe progressivement parmi les tendances coiffures du moment.

La frange courte en 2023

La queue de cheval nouée

Et si Audrey Hepburn faisait partie des premières adeptes du Balletcore ? L’attrait pour l’esthétique inspirée de la ballerine ne semble pas dater d’hier puisque que l’actrice faisait déjà référence à sa passion pour la danse au travers de ses looks et plus spécifiquement de ses coiffures. La queue de cheval nouée d’un ruban en fait partie et l’avantage, c’est que cette dernière ne semble jamais ce démoder.

La queue de cheval nouée en 2023