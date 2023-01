5 coiffures simples et stylées à adopter les jours de pluie 

Pluie et humidité ne font souvent pas bon ménage avec nos cheveux. Pour nous faciliter la vie et éviter les frisottis, voici 5 coiffures à adopter les jours où le temps n’est pas au beau fixe.

Quand la pluie commence à tomber et que l’humidité se fait sentir, les cheveux gonflent, des frisottis apparaissent et les longueurs deviennent difficiles à dompter. Pour éviter ces problématiques, il n’y a qu’une solution : adopter des coiffures simples et stylées. Lesquelles ? En voilà 5.

Le sleek bun

Très tendance en ce moment, le sleek bun consiste à créer un chignon à mi-hauteur en tirant les cheveux vers l’arrière. Une coiffure facile à effectuer, qui tient littéralement toute la journée sans bouger. Si vous voulez l’adopter, n’oubliez pas de faire des pauses au minimum un jour sur deux pour éviter les maux de tête ou, à plus long terme, la perte de cheveux. Une problématique que rencontrent beaucoup de personnes réalisant des coiffures très serrées au quotidien.

La queue de cheval

Facile et pratique, la queue de cheval est un indémodable qui traverse les années. Si vous avez envie de l’adopter lors d’un jour de pluie, vous pouvez laisser vos cheveux au naturel, mais pouvez aussi opter pour une série de tresses afin de lui donner un petit supplément d’âme.

Le bandeau dans les cheveux

Le bandeau est un accessoire qui permet d’être coiffée sans avoir à mettre réellement les cheveux en plis. Très tendance après un long passage à vide pendant des décennies, il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs et se porte aussi bien en hiver comme en été pour un look divinement rétro. Vous en avez déjà essayé un ?

La tresse

Qu’elle soit basse ou haut perchée, la tresse est LA coiffure parfaite pour les jours de pluie. Et pour cause, elle est simple à réaliser, nécessite l’utilisation d’un seul élastique et tient les cheveux en place toute la journée. Que demande le peuple ?

La pince crabe

Nous venant tout droit des années 1990, la pince crabe a fait son grand retour sur le devant de la scène l’année dernière pour notre plus grand plaisir. Ultra pratique et facile à manipuler, elle permet de créer de nombreuses coiffures en quelques secondes. Du chignon au french twist… Au moindre coup de vent, la pince crabe se dégaine aussi vite qu’un élastique. Elle apporte une touche chic et rétro à notre coiffure de mauvais temps.

