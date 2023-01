À quoi servent les soins de nuit pour les cheveux ?

Prendre soin de ses cheveux est une tâche ardue. Il faut choisir le bon soin, l’appliquer au bon moment et de la bonne façon. Mais depuis quelques temps, des soins de nuit commencent à apparaître sur le marché de la cosméto. À quoi servent-ils ? Comment les appliquer correctement ? Débunkons un peu tout ça.

Pendant la nuit, lorsqu’on dort à points fermés, le corps, lui, met en place des mécanismes incroyables pour pouvoir se régénérer. Activation de la microcirculation du sang, régénération cellulaire, renforcement… Tout un microcosme travaille pour assurer la santé de la peau mais aussi… des cheveux.

Un processus nocturne, qui permet au cuir chevelu de se débarrasser de ses cellules mortes, d’apporter oxygène et nutriments aux racines, grâce à de petits vaisseaux sanguins mais aussi de renforcer la fibre pour lui permettre de faire face aux agressions du quotidien (calcaire, pollution, traitements parfois trop chimiques ou agressifs). Bref, la nuit est un moment clé pour la beauté de vos cheveux.

Mais comment booster ce processus afin d’obtenir de meilleurs résultats, notamment quand on a les cheveux très secs ou abîmés ? La réponse est simple : en appliquant de (bon) soins de nuit, parfaitement ciblés en fonction de vos besoins. Mais ça n’est pas tout : la façon de les appliquer a également toute son importance !

À quoi servent les soins capillaire de nuit ?

Comme l’explique la dermatologue Marie-Pierre Hill-Sylvestre dans Psychologies magazine, le cuir chevelu fonctionne de la même façon que la peau pendant la nuit :

« A priori, notre cuir chevelu est à l’image de notre peau de la plante des pieds aux paupières : on y trouve de la kératine, des vaisseaux sanguins… On peut donc supposer que le cuir chevelu est soumis aux mêmes mécanismes de régénération cellulaire, etc. Les soins embellisseurs de cheveux sont donc a priori aussi efficaces que les cosmétiques de nuit. »

Pour booster les mécanismes naturels du corps, les sérums, masques et autres produits capillaires dédiés à un traitement de nuit sont excellents. Pourquoi ? Pour le comprendre, il faut savoir que lorsqu’on dort, la peau (du visage, du corps et du cuir chevelu) est plus à même d’absorber correctement les actifs des soins (en moyenne, 30 % des actifs sont absorbés le jour, contre 100 % pendant la nuit). Une différence significative, qu’il serait dommage de négliger.

Et pour cause : généralement très riches et hydratants, ils distillent leurs pouvoirs nourrissants tout au long de la nuit. Enrichis en actifs aux propriétés antioxydantes et régénératrices, ils peuvent également lisser les frisottis et renforcer la fibre pour lutter contre la casse. Le tout, en posant doucement toute la nuit pour un maximum de résultat.

@Jonas Androx

Comment les appliquer ?

Il ne suffit pas d’avoir les bons produits capillaires entre les mains, deux autres facteurs sont très importants afin de pouvoir tirer le meilleur parti des soins que vous appliquez sur vos cheveux.

Étape N°1 : se brosser les cheveux

En brossant vos cheveux, vous allez les débarrasser de toutes les cellules morte, la poussières, et les résidus de produits qui ont pu s’accumuler sur vos longueurs et vos racines. Ce geste vous permettra d’appliquer votre masque sur une base relativement propre afin que les actifs des soins soient parfaitement absorbés.

Étape N°2 : appliquer le soin

Une fois les cheveux bien démêlés et débarrassés des résidus parasites, place au masque, au sérum ou au soin de nuit. Si vous avez les cheveux gras, ne les appliquez pas en racine pour éviter de les rendre plus grasses. Si ça n’est pas le cas, utilisez-le sur vos longueurs et votre cuir chevelu en le répartissant de manière uniforme. Pas la peine d’en mettre des tonnes, quelques petites noisettes de produit suffisent pour faire le job.

Étape N°3 : porter une charlotte

Pour éviter de tacher votre oreiller mais aussi pour permettre au soin d’être parfaitement absorbé, vous pouvez porter une charlotte ou un bonnet de nuit. Ce dernier est très pratique puisqu’il isole votre chevelure et évite les frottements (première cause de casse).

Et après ?

Le lendemain matin, vos cheveux seront probablement un peu gras puisqu’ils ont baigné dans un soin riche tout au long de la nuit. Il faudra alors les rincer à grandes eaux, puis les laver comme à votre habitude. Seule différence : le rinçage qui doit s’effectuer avec de l’eau tiède voire froide pour éviter d’abîmer le film hydrolipidique du cuir chevelu.

Les meilleurs soins de nuit pour les cheveux

Overnight repair balm – Cut By Fred – 59€

Monoï De Nuit Réparateur À La Fleur De Lotus Blanche – Christophe Robin – 35€

Masque cheveux pour la nuit – Sephora – 4,99€

Masque réparateur nuit – Bumble And Bumble – 47€

Sérum Nutritive 8H Magic Night – Kérastase – 41,95€

Crédits de l’image de une : @cottonbro studio.