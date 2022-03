Les sulfates ne seraient pas si « dangereux » pour le cuir chevelu, mais sous certaines conditions

Voilà un moment que les sulfates ont la réputation d’assécher le cuir chevelu et de le dénaturer. Mais, scoop du jour : il ne s’agirait que d’une question de dosage. On vous en dit plus.

Les sulfates sont les grands méchants loups de la cosmétique. Utilisés par de nombreuses marques pour faire mousser les produits pour les cheveux (et faire partir la saleté fissa) ce sont des détergents très efficaces qui peuvent créer des réactions au niveau du cuir chevelu. Mais selon Prudvi Kaka, directeur scientifique du groupe DECIEM, il s’agirait de nuancer un peu les propos alarmistes qui entourent la question des sulfates…

Les sulfates, ça sert à quoi exactement ?

Selon Pridvi Kaka : « Les sulfates appartiennent à un groupe de composés connus sous le nom de tensioactifs. Les tensioactifs sont des ingrédients qui agissent comme des agents perturbateurs de la tension de surface dans les shampooings, les détergents et autres produits de nettoyage. »

Ok mais qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Ils servent à décomposer et à éliminer la saleté présente au niveau du cuir chevelu en dissolvant la barrière entre la saleté, l’huile et l’eau. Les tensioactifs émulsionnent l’huile pour que la poussière, le sébum et le reste puisse se faire la malle sans tarder lors du rinçage.

La formule du sulfate

Pourquoi beaucoup de gens y sont intolérants ?

Les sulfates ont la particularité de dissoudre toute huile présente au niveau du cuir chevelu. En soit, ils font strictement ce qu’on leur demande. Sauf qu’ils ont une fâcheuse tendance à assécher le cuir chevelu et donc à fragiliser la barrière hydrolipidique présente à la surface de la peau du crâne.

Résultat : le film ne fait plus son travail, la peau devient perméable aux agressions et essaie tant bien que mal de se réguler en sur-produisant du sébum. Du coup, les cheveux deviennent rapidement gras et peuvent même, dans certains cas, démanger, desquamer et autres joyeusetés.

Oui mais… tout est une question de dosage

Prudvi Kaka estime que la raison de cette réaction parfois importante face aux sulfates est inhérente à leur dosage dans les produits cosmétiques utilisés :

« Les sulfates peuvent être utilisés sans danger dans les produits de soins capillaires à condition qu’ils soient intentionnellement et correctement formulés dans ce but et que les fabricants des produits effectuent les tests d’irritation appropriés. »

Ok, mais à quel dosage sont-ils conseillés ?

Si le dosage des sulfates définit l’agressivité d’un produit ou non, il est important de savoir à quelle hauteur sa présence est acceptable, surtout pour les personnes dont le cuir chevelu est sensible. Une notion d’équilibre qui peut avoir de lourdes conséquences si elle n’est pas respectée.

« Cela dépend de l’objectif du produit, c’est-à-dire de la profondeur du lavage que le formulateur cherche à obtenir. La concentration la plus courante de SLS et de leurs dérivés dans les produits cosmétiques se situe généralement entre 10 et 20 %, cependant ce niveau de concentration peut augmenter l’éventuel effet desséchant. Au cours de notre processus de recherche et de développement, nous avons constaté que 4% de SLES-2 était juste suffisant pour assurer un nettoyage approprié, tout en conservant la douceur et l’adéquation à tous les types de cheveux. »

Dans quelle situation les sulfates sont déconseillés, même à faible dose ?

Prudvi Kaka est très clair concernant ce sujet : « Je recommande à une personne d’éviter tout ingrédient lorsqu’elle a une allergie ou une intolérance connue à cet ingrédient. Nous recommandons toujours aux consommateurs d’effectuer un test cutané avant d’utiliser un nouveau produit s’ils ont des inquiétudes. »

Sulfates = cancérigènes ?

Ce n’est pas un secret : les sulfates font partie des ingrédients qui ont mauvaise presse, que l’on s’intéresse aux cosmétiques ou non. D’après le site Inci Beauty, ces préoccupations concernent :

Le Toluene – 2,5 diamine Sulfate : strictement réglementé et considéré comme un sensibilisant extrême de la peau.

L’aluminium sulfate : perturbateur endocrinien suspecté

Le 2 Chloro-P-Phenylenediamine sulfate : qui est interdit en Europe.

Malgré tout, toujours d’après Inci Beauty : « Selon le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) les sulfates ne sont pas cancérigènes. Les concernant, on parle plutôt d’effets chroniques lors d’une utilisation sur le long terme : le plus haut risque étant l’irritation et la sécheresse cutanée, d’où l’importance de bien rincer le produit après son utilisation. »

Vous savez tout !

Crédits de l’image de une : @Ayo Ogunseinde via Unsplash.

