Comment protéger les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux et du lisseur

Appliquer un soin protecteur de chaleur est essentiel lorsqu’on utilise un appareil de coiffure chauffant. On vous explique pourquoi.

— Article initialement publié le 22 novembre 2012

Sèche-cheveux, fer à lisser, boucleur… Qu’on les utilise sporadiquement comme de façon quotidienne, ces accessoires diffusent de la chaleur pour modifier la forme naturelle des cheveux. C’est très efficace mais ce n’est pas anodin pour les longueurs qui peuvent devenir plus ternes, plus sèches et plus fragiles. Pour limiter les dégâts, il existe un produit : le soin protecteur de chaleur, aussi appelé « protecteur thermique », et pour le coup, il n’a rien d’accessoire !

Pourquoi utiliser un protecteur de chaleur ?

Les appareils de coiffure électriques produisent de la chaleur pour affaiblir les liaisons hydrogènes du cheveu et ainsi lui donner la forme souhaitée. Une fois fixée (ça ne prend que quelques secondes), la forme est censée tenir jusqu’au prochain shampoing, l’eau ayant le même effet que la chaleur sur la fibre capillaire – c’est la raison pour laquelle même le lissage le plus parfait ne pourra résister à un passage sous la pluie ou à une journée particulièrement chaude et humide.

Imaginé pour réduire les effets négatifs du sèche cheveux ou du lisseur sur les longueurs, le soin thermoprotecteur dépose un film à la surface des cheveux afin de limiter l’agressivité de la chaleur et de mieux la répartir sur la fibre capillaire. Cela permet aux cheveux de chauffer de façon plus progressive et plus uniforme, ce qui les abîme moins.

Mais ce n’est pas tout ! La plupart des protecteurs thermiques contiennent aussi des actifs soin pour préserver l’hydratation de la chevelure, la renforcer et faciliter le coiffage. Un vrai produit must have, et ce quel que soit son type de cheveux !

Au magazine Hello Giggles, la coiffeuse Senada Ceka explique :

« Je conseille à tous mes clients d’utiliser un soin thermoprotecteur. Je leur dis de considérer ce produit comme une crème solaire mais pour leurs cheveux. C’est un produit indispensable, et encore plus si les cheveux son fins, décolorés ou abîmés, car la chaleur peut les rendre encore plus cassants. »

Comment utiliser un protecteur de chaleur ?

Qu’il se présente sous la forme d’un spray, d’un sérum ou d’un aérosol, le soin protecteur de chaleur s’applique de la même façon : sur cheveux légèrement humides pour un séchage au sèche-cheveux ou à la brosse soufflante, ou sur cheveux secs pour une mise en forme avec un fer à lisser ou un boucleur.

Après avoir divisé sa chevelure en plusieurs sections, il suffit d’appliquer uniformément le produit sur les mèches, puis d’utiliser un peigne pour garantir une répartition optimale. En quelques minutes à peine, les cheveux sont prêts à être stylisés !

Bon, même si on peut compter sur lui pour limiter la casse, le protecteur thermique ne fait pas non plus de miracles et pour être sûre de ne pas abîmer ses cheveux avec un appareil chauffant, le plus efficace reste encore de ne pas en utiliser du tout – ou du moins avec modération.

Le shopping de protecteurs thermiques pour les cheveux

Crédit photo image de Une : Element5 Digital sur Pexels