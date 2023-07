5 coiffures de canicule pour éviter de transpirer quand il fait plus de 30 degrés 

La canicule est annoncée. Et si on ne peut malheureusement pas rester couché devant un ventilateur toute la journée, il faut trouver des parades pour pouvoir sortir et supporter les températures à la hausse. Miser sur une coiffure pratique et haut perchée peut être une solution pour rendre ce moment plus supportable. Voici 5 idées.

Quand il fait très chaud, l’idée même de sortir avec les cheveux détachés peut faire monter quelques angoisses. Mais on a trouvé pour vous 5 coiffures à adopter quand le thermomètre est bien trop haut et qu’il faut faire baisser la température.

Le bandana

Véritable atout style, le bandana permet de surélever légèrement les cheveux afin qu’ils n’effleurent pas la nuque, une zone particulièrement sujette à la transpiration. En plus d’être bien pratique et facile à manier, ce petit bout de tissu permet d’apporter à votre look un petit côté bohème dans l’air du temps.

Le sleek bun

Le sleek bun est LA coiffure à la mode que vous avez sûrement dû voir passer sur votre feed Instagram ou dans la rue. Bien plus facile à réaliser qu’il n’y parait, elle permet de dégager le visage et le cou en moins de 5 minutes. Seule prérogative : utiliser du gel pour un effet bien plaqué.

La queue de cheval sophistiquée

La queue de cheval fait partie des coiffures qui ne vieillissent jamais et qu’on peut porter toute saison confondue. Pour éviter que les cheveux se trimbalent de part et d’autres, pourquoi pas ajouter à votre queue de cheval une tresse ou un twist ? Une manière de rendre votre coiffure aussi pratique que sophistiquée.

La pince dans les cheveux

Très tendance depuis quelques saisons, la pince à cheveux permet de se coiffer en un rien de temps et en toute circonstance. Dans la rue, chez soi ou au travail… Ce petit accessoire à dégainer dès que les températures sont à la hausse est bien pratique. À vous de choisir sa couleur et sa forme en fonction de votre style.

Le chignon amélioré

Pas la peine de se tirer à quatre épingle pour obtenir un chignon à la fois stylé et pratique pour faire face à la canicule. Un petit accessoire, que ce soit un ruban, un foulard ou un noeud suffisent pour rendre votre chignon aussi esthétique que complexe. À votre créativité !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.