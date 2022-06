8 inspirations coiffure pour arrêter de transpirer du cou en été

Il commence à faire chaud. Et si, comme nous, vous avez envie de rester au frais même quand il fait 35 degrés, vous allez aimer ces huit inspirations coiffure en provenance directe d’Instagram.

La nuque humide, les mèches grasses, le front suintant, le dos qui gratte… Avoir de longs cheveux en été, c’est un peu comme porter une veste en laine sous 40°C : c’est insupportable. Pour rester au frais, voici huit inspirations de coiffures, toutes trouvées sur Insta, qui feront le bonheur de tous les types de cheveux, sans exception. Voyez plutôt.

Le chignon bas

Le chignon fait partie des coiffures les plus faciles et rapides à effectuer pour pouvoir dégager la nuque. Pour ce faire, il vous suffit de vous armer d’une brosse, d’un élastique et de quelques pinces plates pour faire tenir les mèches que vous souhaitez mettre en forme. Si vous voulez élever votre look, il est aussi possible de boucler vos cheveux avec un fer avant de les attacher pour donner à votre chignon un style joliment bohème et travaillé.

Le bubble ponytail

Ultra tendance, le bubble ponytail peut s’effectuer sur tous les types de cheveux afin de donner à votre queue-de-cheval ce petit twist qui fait toute la différence. Afin de reproduire ce look chez. vous, il vous suffit d’attacher vos longueurs en queue-de-cheval, comme à votre habitude, puis de répartir vos différents élastiques à espaces égaux. Une fois que c’est fait, donnez un peu de leste à chaque partie pour former une sorte de bulle. Une fois que vous avez effectué cette opération, vous voilà prête.

La queue de cheval wavy

Une queue de cheval, mais un peu plus sophistiquée. Tout simplement.

Les space buns

L’avantage avec les space buns, c’est qu’ils peuvent être portés par tous les types de cheveux. Raides, frisés, bouclés ou crépus, vous pouvez obtenir ce résultat rétro-futuriste en formant simplement de petits chignons de parts et d’autres de votre tête. Stylé non ?

Le chignon avec pince

C’est probablement le look le plus facile à adopter de cette sélection. Et pour cause, pour le reproduire, il vous suffit simplement d’être en possession d’une pince crabe dont la taille correspond avec votre masse capillaire. Ensuite, il vous suffit d’enrouler vos longueurs autour de votre doigt et de les attacher en hauteur avec ladite prince et vous voilà coiffée.

Le sleek bun

Si vous suivez de près les looks beauté de Bella Hadid ou encore d’Hailey Bieber, cette coiffure, baptisée le sleek bun, ne vous est sûrement pas étrangère. Puisqu’une vidéo vaut mieux que milles mots, nous laissons la Youtubeuse beauté Nicole Roberge vous expliquer très simplement comment reproduire le même look chez vous.

Les beachy braids

Pour obtenir de jolies beachy braids, il vous devez d’abord savoir comment effectuer une tresse inversée. Pour ce faire, nous avons trouvé un tuto Youtube proposé par la chaîne Youtube Hair’s How qui pourra vous aider si vous ne savez pas (encore) comment effectuer cette jolie coiffure bohème et terriblement pratique. Ensuite, il vous suffira de faire la même chose en séparant vos cheveux en deux parties, et vous pourrez profiter de vos belles beachy braids tout l’été.

Le chignon foulard

Qu’il recouvre totalement les cheveux, soit porté comme un turban ou utilisé comme accessoire pour effectuer un chignon… Le foulard est très utile. Pour vous, on a trouvé un super tuto sur Instagram, proposé par @mariaaiellohair qui noue simplement son carré de soie autour de ses cheveux avant de les enrouler sur eux-mêmes pour former un chignon. C’est beau, c’est facile à faire et c’est stylé. Que demander de plus ?

Crédits de l’image de une : @braids_by_jojo_hair.