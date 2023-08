Non, se laver les cheveux une fois par semaine ne serait pas la meilleure façon de les garder en santé et voici pourquoi 

Si se laver les cheveux tous les jours n’est pas recommandé pour maintenir un cuir chevelu en bonne santé, il se pourrait que le faire une fois par semaine ne soit pas idéal non plus. Mais pourquoi ? Une experte nous éclaire.

Quand il s’agit d’hygiène capillaire, le juste milieu entre trop et pas assez est plutôt difficile à trouver. Puisqu’on sait maintenant que se laver les cheveux tous les jours peut mener à un déséquilibre du cuir chevelu et à une surproduction de sébum, on est tenté d’espacer les lavages pour parvenir à un rythme d’une fois par semaine. En réalité, cette méthode n’est pas plus recommandée. Mais pourquoi ? Rosi Fernández, directrice d’Ananda Ferdi, un salon de coiffure à Madrid, l’explique au magazine Vogue :

« il n’est pas conseillé de rester plus d’une semaine sans se laver les cheveux, car le follicule se bouche et n’est pas oxygéné »

Pourtant les cheveux continuent d’avoir l’air propres puisqu’ils ont été entrainés à produire moins de sébum. Alors quel est le problème ? D’après l’experte, leur aspect peut être trompeur : « On peut avoir l’impression que les cheveux sont propres, mais avec la pollution, la sueur, la fumée de tabac… les cheveux saturent »

Les risques d’un lavage pas assez fréquent

Lorsque vous vous lavez les cheveux, vous retirez également l’excès de sébum, les particules de pollution, et les cellules mortes qui ont pu s’accumuler au niveau de votre cuir chevelu et de vos longueurs. Mais qu’arrive-t-il si vous ne le faites pas assez souvent ?

Eh bien c’est très simple : le follicule se bouche et le cuir chevelu (qui est une peau à part entière) ne peut plus s’oxygéner correctement ce qui engendre un déséquilibre. Puisque le sébum ne s’écoule plus correctement, la zone se déshydrate, ce qui entraine l’apparition de démangeaisons, de pellicule et même de sécheresse. Des phénomènes qui peuvent fragiliser le cheveu et le rendre moins vigoureux face aux agressions du quotidien…

Le bon rythme de lavage : 2 fois par semaine

Si vous vivez dans un endroit peu pollué, un lavage par semaine suffit amplement pour vous permettre de maintenir une chevelure en pleine santé. Mais, si vous êtes citadin, que vous vous déplacez en moto, en métro ou que vous avez tendance à appliquer de nombreux produits sur vos cheveux… mieux vaut prévenir que guérir et établir un rythme de lavage équivalent à deux fois par semaine.

Ce dernier va vous permettre de retirer les résidus de pollution, de poussière, de sébum et de cellules mortes qui ont pu s’accumuler au niveau de votre cuir chevelu et de vos longueurs. Pensez également à bien rincer votre shampoing avec de l’eau tiède (à fraîche) pour permettre aux écailles de se refermer et de maintenir l’hydratation. Vous savez tout !

