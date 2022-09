Pourquoi l’huile essentielle de romarin est-elle si populaire pour lutter contre la chute des cheveux ?

L’huile essentielle de romarin est utilisée dans de nombreuses recettes maison pour lutter contre la perte de cheveux et favoriser la pousse. Mais est-elle vraiment efficace ?

Les astuces « maison » pour enrayer la chute puis faire repousser les cheveux sont pléthores : masque d’huile de ricin, rinçage à l’eau de riz, massage du cuir chevelu manuel ou à l’aide d’une brosse à picots… Internet regorge d’astuces et de recettes de grand-mère pour retrouver rapidement du volume et de la longueur. Mais si la plupart sont inoffensives (et au pire inefficaces), fonctionnent-elles vraiment ?

L’huile essentielle de romarin à cinéole est souvent citée comme une alternative naturelle au minoxidil, un actif très populaire pour favoriser la croissance des cheveux. Et pour une fois, dermatologues comme trichologues (ndlr, les experts en santé du cheveu) sont plutôt d’accord. On vous explique.

Quels sont les bienfaits de l’huile essentielle de romarin pour les cheveux ?

Le romarin, qui pousse à l’état sauvage sur le pourtour méditerranéen, est utilisé en médecine traditionnelle pour traiter une variété de maux de la peau et du cuir chevelu comme l’acné, les pellicules ou encore les racines grasses.

Il existe trois chémotypes de romarin, qui donnent trois huiles essentielles différentes : celle de romarin à camphre, réputée pour préparer les muscles à l’effort et soulager les contractures musculaires, celle de romarin à verbénone, plébiscitée par les peaux à imperfections, et enfin celle de romarin à cinéole.

Grâce à ses vertus anti-inflammatoires et vasodilatatrices, cette dernière fait partie de la liste d’ingrédients d’un grand nombre de préparations « DIY » pour stopper la chute des cheveux et relancer la pousse.

L’huile essentielle de romarin pour stopper la chute des cheveux

L’inflammation jouant un rôle central dans de nombreuses conditions de perte de cheveux, l’huile essentielle de romarin à cinéole serait une alliée de choix pour apaiser les cuirs chevelus malmenés.

En effet, comme l’explique la dermatologue Ope Ofodile au magazine ELLE US : « elle est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires ».

En améliorant l’état général de la peau du crâne, elle agirait sur la chute mais aussi sur la casse, les cheveux étant renforcés.

L’huile essentielle de romarin pour faire pousser les cheveux

Il a été prouvé que l’huile essentielle de romarin à cinéole pouvait améliorer la croissance des cheveux en cas de pelade, de calvitie ou encore de psoriasis du cuir chevelu, et ce notamment grâce à ses effets sur la microcirculation cutanée.

La dermatologue Ava Shamban explique au magazine Byrdie :

Il améliore la circulation et agit comme un vasodilatateur, ce qui signifie qu’il peut ouvrir et dilater les vaisseaux sanguins, de sorte que le sang circule plus facilement dans les vaisseaux.

Cette augmentation du flux sanguin vers le cuir chevelu aurait de nombreux atouts pour les cheveux, dont celui d’aider les follicules pileux à prospérer.

© Monstera sur Pexels

Comment utiliser l’huile essentielle de romarin pour les cheveux ?

La façon la plus simple d’utiliser l’huile essentielle de romarin à cinéole consiste à mélanger cinq gouttes de produit à une noisette de son shampoing habituel avant de l’appliquer sur son cuir chevelu préalablement mouillé.

Pour un soin plus profond, à raison de deux fois par semaine, on peut aussi réaliser un masque bain d’huile en diluant quelques gouttes d’huile essentielle dans une huile végétale de ricin, d’amande douce ou de coco, puis appliquer le mélange sur son cuir chevelu en réalisant un léger massage. En fonction du temps qu’on a devant soi, on peut laisser poser les huiles plusieurs heures avant de se laver les cheveux.

Voir cette publication sur Instagram

Dans tous les cas, et ce quelle que soit la façon dont on décide d’intégrer l’huile essentielle de romarin cinéole à sa routine, la régularité doit être de mise. Aux lectrices du magazine Byrdie, la dermatologue Orit Markowitz conseille « d’en appliquer tous les jours pendant au moins 6 mois » pour observer un résultat sur la pousse.

Attention tout de même : cette huile essentielle est puissante et peut représenter un danger pour la santé si elle est mal dosée ou utilisée de la mauvaise façon. Les femmes enceintes et/ou allaitantes doivent passer leur tour, et il est fortement déconseillé de l’utiliser sur des enfants de moins de 12 ans.

Crédit photo image de Une : Dominika Roseclay et Pnw Production sur Pexels