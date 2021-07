À quelle fréquence faut-il se couper les cheveux pour qu’ils restent sains ?

Il y a certaines questions beauté qui reviennent souvent, mais dont il est difficile de démêler le vrai du faux. C’est le cas du rythme auquel il est conseillé de se couper les cheveux pour les maintenir en bonne santé.

— Moi, je te conseille de te les couper deux fois par an pour qu’ils puissent pousser correctement. — Euh non, moi ma coiffeuse m’a dit que c’était une fois tous les trois mois, surtout avec tout le calcaire présent dans l’eau ! — Ah ouais ? Moi c’est plutôt à chaque pleine lune…

Lorsqu’il est question de cheveux et de la fréquence à laquelle on devrait les couper, on a toutes tendance à s’improviser experte capillaire et à prêcher la bonne parole auprès de nos semblables. Mais parmi tout ce qu’on entend, quel conseil faut-il vraiment appliquer ?

Des expertes du cheveu ont répondu à cette question !

Se les couper lorsque les pointes se fourchent

Si vous couper les cheveux régulièrement ne vous permettra pas de les faire pousser plus vite (désolée, c’est un mythe), ce geste leur offrira tout de même santé et vigueur. Mais comment savoir quand c’est le bon moment ? La trichologue Stephanie Sey a répondu très simplement à cette question qui nous taraude toutes dans Glamour UK :

« Faites-vous couper les cheveux lorsque les pointes sont altérées et fendues. Car ne pas s’attaquer aux pointes fourchues signifie que ces dernières remonteront la tige du cheveu et causeront plus de dommages. »

Mais de quel altération parle-t-on ici ? Oh, trois fois rien… à part peut-être un dédoublement du cheveu, de la casse et une perte d’éclat. Un phénomène qui ne touche pas tout le monde mais qui peut tout de même s’avérer fréquent lorsque la fourche remonte vers le haut de la tige du cheveu !

Alors restez vigilantes et n’hésitez pas à booker un petit rendez-vous chez le coiffeur quand vous sentez que vos cheveux s’emmêlent plus vite qu’à la normale et que les fourches commencent à devenir trop visibles.

Les cheveux texturés (bouclés, frisés, crépus) ont besoin de plus d’entretien

Tous les types de cheveux ne sont pas logés à la même enseigne lorsqu’il s’agit du rythme auquel il est conseillé de les couper. La coiffeuse de célébrités Angela C Styles a déclaré dans le magazine Seventeen que les personnes aux cheveux texturés (bouclés, frisés, crépus donc) ont besoin de plus d’entretien :

« Les personnes aux cheveux texturés doivent s’assurer de se couper les cheveux tous les 2-3 mois ; pour les personnes aux cheveux non texturés, les coupes de cheveux varient en fonction de la vitesse à laquelle leur tignasse pousse. »

Évidemment, ce pronostic varie en fonction des personnes et du rythme de vie adopté par chacune.

Si vous prenez soin de vos cheveux au quotidien, en mettant en place un bon rythme d’hydratation et de nutrition tout en évitant les gestes qui pourraient abîmer la fibre (les brosser vigoureusement ou utiliser des soins trop agressifs), les fourches mettront plus de temps à réapparaître et vous pourrez ainsi espacer votre rendez-vous chez le coiffeur d’un ou deux mois de plus !

Comment prendre soin de ses longueurs ?

Il existe plusieurs conseils simples pour ralentir l’apparition des fourches et éviter que les cheveux ne s’abîment trop vite.

Pour commencer, si vous avez l’habitude de vous attacher très fermement les cheveux en queue de cheval ou en chignon serré, essayez (si c’est possible pour vous) de faire une petite pause. Les attacher constamment peut rendre le cheveu cassant et fragile.

Autre élément important : évitez les températures trop chaudes lors du séchage de vos cheveux, car la fibre mouillée étant encore fragile, elle aura tendance à s’assécher au contact de la chaleur. Et pour le cuir chevelu, qui dispose lui aussi d’une barrière hydrolipidique ayant tendance à être déjà fragilisée par le calcaire de l’eau, le séchage à haute température n’est pas un moment de plaisir !

Enfin : le soin reste la meilleure des cures pour la fibre capillaire. Une hydratation constante mêlée à une bonne dose de nutrition (en utilisant des huiles végétales) pour maintenir l’eau dans les tissus sera toujours très appréciée par le cheveu. Vous savez tout !

