Question existentielle : se brosser les cheveux mouillés, ça les abîme ?

À la plage, à la piscine ou tout simplement à la sortie de la douche, l’une des premières choses que l’on pense à faire quand nos cheveux sont mouillés, c’est de se les brosser pour les démêler. Vraie bonne idée ou pas ? On s’est renseignées…

Se brosser les cheveux, c’est une obligation pour certaines, un pur moment de kiff pour d’autres. Et lorsque la fibre toute emmêlée commence à devenir douce et que les doigts peuvent facilement s’y glisser, c’est le nirvana. Mais le brossage sur cheveux mouillés reste une méthode qui divise et qui fait beaucoup parler. Alors, qu’est-ce qu’on peut en penser ? Commençons par le début.

Les cheveux humides sont très fragiles

Lorsque les cheveux sont mouillés, les écailles de kératine qu’ils possèdent et son censés protéger la fibre capillaire se soulèvent et ne jouent plus entièrement leur rôle de barrière contre les agressions. Les cheveux sont donc plus sensibles et fragiles qu’à la normale et leur vulnérabilité ne cessera que lorsqu’ils seront à nouveau secs. Vous voyez là où l’on veut en venir ? Lorsque vous passez la brosse sur la fibre encore humide, celle-ci est toujours « à nu » et sera donc plus facilement sujette à la casse. Une notion que le trichologue Shab Reslan affirme pour Byrdie :

« La première chose à garder à l’esprit lorsque vous vous brossez les cheveux est qu’ils sont dans l’état le plus vulnérable et le plus sensible qu’ils puissent être lorsqu’ils sont mouillés. Les brosser dans cet état peut en fait trop étirer et finalement déchirer vos cheveux. Ces derniers sont dans leur état le plus résistant lorsqu’ils sont secs. » Docteur Shab Reslan à Byrdie

Le brossage des cheveux mouillés : pas tout le monde est logé à la même enseigne

Les cheveux, selon leur nature et leurs problématiques ont tous des besoins très différents. Et lorsqu’il est question de brossage sur matière humide, c’est un peu la même chose. Toujours selon Shab Reslan, les cheveux raides, par exemple, ont tout intérêt à éviter cette méthode, jugée trop agressive :

« Pour ceux qui ont les cheveux raides, le brossage des cheveux mouillés peut potentiellement causer plus de dommages que le brossage à sec. »

Lorsqu’il est question de cheveux crépus ou très frisés, en revanche, travailler à sec serait cause de traumatisme et de casse. En plus, ce geste pourrait rendre la boucle moins belle, ce qui est dommage. Un brossage, peignage ou démêlage aux doigts sur cheveux mouillés est donc la meilleure solution pour éviter l’effet mousseux.

Quant aux tignasses bouclées, le meilleur moment pour se débarrasser de leurs noeuds est avant le shampoing d’après la coiffeuse Michelle O’Connor interrogée elle aussi par Byrdie :

« Le shampooing soulève la cuticule afin d’éliminer correctement la saleté et les huiles. Une cuticule surélevée sur les cheveux bouclés signifie plus d’emmêlement. Après avoir rincé le shampooing, vos cheveux seront toujours en grande partie démêlés et vous pourrez ensuite terminer avec une autre couche de revitalisant pour refermer la cuticule. » Michelle O’Connor pour Byrdie.

Maintenant que vous savez tout sur le brossage sur cheveux mouillés, est-ce que vos habitudes vont changer ?

