Les cheveux bouclés/ frisés / crépus demandent un max d’attention et de soins car ils sont naturellement plus secs que les cheveux caucasiens. Mais comment savoir quand la fibre ou le cuir chevelu commencent à s’asphyxier sous tant de produits ? Une experte répond.

Article publié le 23 juin 2021

Gainer les boucles, les définir, maintenir un certain niveau d’hydratation et conserver un cuir chevelu sain, c’est un véritable casse-tête. Car pour obtenir tous ces résultats, il faut d’abord choisir les produits qui pourront s’associer sans annuler leurs vertus respectives ! Autant le dire tout de suite : trouver la bonne combinaison prend du temps… beaucoup de temps. Mais aujourd’hui, une experte ajoute un niveau de difficulté en plus à cette tâche : savoir doser la bonne quantité de produits afin que ces derniers ne finissent pas par affecter les boucles et le cuir chevelu.

Le magazine Byrdie est parti discuter avec la styliste, coloriste et passionnée de boucles Nicolle Lemonds qui s’est spécialisée depuis dix ans dans le traitement et la coloration des cheveux bouclés. Et voici ce qu’elle en pense.

Comment savoir qu’il y a trop de produit sur vos cheveux ?

S’il y a bien un signe qui ne trompe pas, c’est quand après les avoir lavées, les boucles deviennent cassantes et se raidissent légèrement une fois sèches. Au-delà de leur texture, la brillance semble diminuer et les cheveux commencent — doucement, mais sûrement — à se ternir. Un phénomène qu’explique Nicolle Lemonds très simplement :

« L’accumulation de produits dans vos cheveux suite — à une utilisation excessive et régulière — peut provoquer un ternissement et diminuer votre brillance naturelle. »

Pour vérifier si ce problème provient bien du trop grand nombre de produits utilisés, il suffit tout simplement de diminuer les doses légèrement sur une à deux semaines, afin de voir quels sont les résultats obtenus. Évidemment, si les cheveux sont trop secs, il est toujours possible d’en ajouter au coup par coup, mais toujours en gardant en tête que l’accumulation excessive peut faire plus de mal que de bien aux cheveux et au cuir chevelu qui n’aiment pas être asphyxiés !

« L’accumulation de produit crée un film sur les cheveux : elle empêche l’humidité et même l’eau de pénétrer dans vos follicules pileux », prévient la spécialiste, qui ajoute : « Les boucles ont besoin d’eau et d’humidité pour rester douces et rebondissantes ; les signes les plus évidents sont la matité et une sensation collante. »

Quelle est la bonne quantité de produit à appliquer ?

Saviez-vous que la quantité idéale de soin capillaire à appliquer sur vos cheveux est équivalente à une pièce de 2€ (l’équivalent de deux à trois noisettes) ? Même si cette estimation reste à recalculer en fonction de votre masse et de votre longueur selon Nicolle Lemonds :

« Cela dépend certainement des résultats souhaités et de la texture de vos cheveux. Si vous avez des boucles fines, vous aurez besoin d’une dose très légère pour ne pas surcharger vos boucles et alourdir vos cheveux. Les boucles plus épaisses et plus serrées auront besoin de plus de produit si vous désirez de la longueur et de la définition. Si vous voulez plus de volume et de hauteur, sur des cheveux plus épais, vous devrez également utiliser moins de produit. »

Comment remettre sur pied vos boucles après les avoir surchargées

Telle est la question ! Même s’il vaut mieux prévenir que guérir et essayer de faire un tri dans votre routine pour tenter de mettre le doigt sur les produits non essentiels qui peuvent être de trop, il arrive parfois que le cheveu soit déjà surchargé. Dans ce cas (et c’est un peu relou il faut bien le dire), mieux vaut se les rincer à l’eau claire, utiliser un shampooing clarifiant pour retirer les amas de produits et recommencer la routine de zéro.

Même s’il est vrai que ça demande pas mal d’énergie, cette méthode vous permettra de retrouver une chevelure brillante et pleine de santé… Il suffit simplement d’avoir un peu de patience. Courage !

À lire aussi : Vous vous rappelez de Gorilla Glue Girl ? Elle lance sa propre marque de produits pour les cheveux et franchement, tant mieux pour elle