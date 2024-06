La créatrice de la marque de bijoux Anicet, Elia, arbore souvent ses cheveux afro en bantu knots (une coiffure protectrice qui ressemble à plein de petits choux). Elle révèle à Madmoizelle ses produits préférés, conseils d’entretien, et autres conseils et astuces à travers sa curly hair routine.

Outre les jolis bijoux upcyclés de sa propre marque Anicet qu’elle porte tout le temps, Elia Pradel est aussi reconnaissable grâce à sa coiffure signature : des bantu knots. Comme plein de mini-choux sur sa tête, ils permettent de protéger ses cheveux afro avec style. En plus de cette coiffure protectrice, la créatrice de 31 ans a d’autres bons conseils pour prendre soin de sa chevelure. Voici donc sa curly hair routine.

T’es-tu toujours bien entendu avec tes cheveux texturés ?

J’ai grandi en Guadeloupe et même si les cheveux texturés ont toujours été valorisés, les cheveux très crépus comme les miens ne l’étaient pas forcément. J’ai donc régulièrement fait des assouplissements (qui sont des défrisages en vrai, mais moins forts apparemment) jusqu’à mes 15 ans environ.

Comment décrirais-tu la nature de tes cheveux ?

Crépus et épais, plutôt 4b sur l’échelle de Walker.

Cette échelle de Walker va de 1 à 4 : 1 correspondant aux cheveux raides, 2 aux cheveux ondulés, 3 aux cheveux frisés, et 4 aux cheveux crépus, tandis que la lettre allant de A à C renvoie à l’étroitesse des boucles et à leur densité.

C’est quoi ta routine cheveux au réveil / le matin ?

Démonter les tresses ou les bantu knots, donner un sens à tout cela à l’aide de mes doigts et hop c’est partie pour la journée !

Les bantu knots sont un peu devenus ma signature capillaire, j’en fais presque tout le temps depuis bientôt 2 ans.

Je pourrais écrire un livre sur cette coiffure que j’aime beaucoup même si ces derniers temps, je reviens à mon afro. Un peu comme toutes les filles noires, ma mère m’en faisait quand j’étais petite en Guadeloupe. Et puis lors d’un de mes récents voyages en Guadeloupe, j’ai refait cette coiffure. Vient le moment de repartir à Paris, j’avais un gros rendez-vous et je me demande si je garde ou non ma coiffure. Ma mère m’encourage à la garder. Et finalement je l’ai gardée plus longtemps que prévu. Pour plusieurs raisons : c’est une coiffure qui permet d’engager la conversation (rires). Les gens dans la rue sourient, les dames d’un certain âge noires te regardent et te disent à quel point ça leur rappelle leur enfance.

C’est quoi ton éventuelle routine cheveux au coucher ?

J’hydrate et démêle mes cheveux deux à trois fois par semaine lorsque je réalise des nattes ou bantu avant d’aller me coucher. J’essaye juste de ne jamais me coucher les cheveux à l’air libre sinon les réveils sont trop douloureux par la suite.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as peu de temps ?

Je pense que je suis une très mauvaise élève. Au départ, j’avais une routine bien établie (bain d’huile, shampoing, après shampoing, masque). Maintenant, je réalise juste mon shampoing et un masque, toutes les deux semaines. J’utilise essentiellement des produits de Shea Moisture. Malgré les critiques des nouvelles formules, j’utilise encore cette marque pour shampoing, après-shampoing, masque.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as beaucoup de temps, si elle est différente de la précédente ?

Quand j’ai un peu plus de temps, c’est-à-dire quand je suis en vacances. Je fais la totale avec bain d’huile, shampoing, après shampoing, masque.

Quand ça m’arrive, j’utilise souvent des produits bio et pur. En faisant un mélange d’huiles : ricin, avocat, romarin.

C’est quoi ta coiffure pour les jours où tes cheveux sont peu coopératifs ?

J’ai mes bantu knots que je réalise régulièrement. Ou alors une autre coiffure dont je ne connais pas le nom mais qui consiste à les relever vers l’avant de la tête à l’aide d’un collant et mon afro.

As-tu une routine ou coiffure spécifique pour les jours où tu fais du sport ?

Oulah, non ! Je n’ai pas de coiffure spéciale sport. Juste j’aime bien être confortable donc je ne fais jamais de sport avec mon afro.

C’est quoi ta coiffure pour les grandes occasions ?

Mon afro, qui est ma plus belle couronne. Ou mes bantu knots.

C’est quoi le produit qui a révolutionné ta routine ?

Le plus basique : l’eau minérale et l’huile de ricin. Avant les produits Shea Moisture fonctionnait tous bien sur ma nature de cheveux. Maintenant, c’est moins le cas et je cherche encore un bon lait coiffant du quotidien !

