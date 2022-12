Pourquoi et comment utiliser l’huile de ricin sur les cheveux ?

La réputation de l’huile de ricin n’est plus à faire. Nourrissante, hydratante et fortifiante, elle apporte une réelle valeur ajoutée à la routine capillaire. Mais connaissez-vous vraiment tous ses pouvoirs ?

Les vertus de l’huile de ricin sont multiples. On l’utilise sur les cils pour les faire pousser, sur les ongles pour les fortifier ou encore sur nos sourcils pour leur donner la densité que l’on souhaite obtenir. Mais s’il y a bien un domaine dans lequel cet ingrédient miracle excelle, c’est dans l’art de sublimer les cheveux tout en maintenant l’équilibre si fragile du cuir chevelu. Vous souhaitez en savoir plus sur cette huile dont la réputation n’est plus à faire ? Scrollez !

Qu’est-ce que l’huile de ricin ?

Provenant d’Afrique tropicale, l’huile de ricin (également surnommée castor oil en anglais) est une huile végétale issue de la graine d’un arbuste appelé le ricinus communis. Très riche en acide gras ainsi qu’en vitamine E, elle est légèrement visqueuse voire collante et sa couleur jaune peut en rebuter plus d’un au premier abord. Très hydratante et nourrissante, elle est réputée pour être l’huile préférée de la reine Cléopâtre, qui l’utilisait au quotidien pour se démaquiller.

Quels sont les bienfaits de l’huile de ricin sur les cheveux ?

Si l’huile de ricin a de nombreux bienfaits, c’est surtout ses vertus capillaires qui l’ont rendu incontournable du grand public. Mais connaissez-vous l’étendue de ses pouvoirs ? Les voici plus en détail.

L’huile de ricin apaise le cuir chevelu

Antibactérienne et antifongique, l’huile de ricin a le pouvoir d’assainir le cuir chevelu afin d’éviter la formation de pellicules. Apaisante, elle calme les démangeaisons et tiraillements de cette zone souvent mal traitée par les shampoings non adaptés et le calcaire de l’eau. Mais à quoi servent ses propriétés antifongiques ? Très simplement, à prévenir l’apparition d’une maladie inflammatoire de la peau appelée la Dermite séborrhéique causée par la prolifération d’une levure naturellement présente sur la peau.

L’huile de ricin nourrit le cheveu

Vous avez les cheveux secs, cassants et ignorez comment faire pour rattraper cette problématique ? Sachez que l’huile de ricin peut être d’une grande aide. Riche en Vitamine E et en « bons » acides gras (oméga-6 et oméga-9), elle est adoucissante, réparatrice et (surtout) nutritive. Pour profiter de tous ses bienfaits, vous n’avez qu’à en appliquer quelques gouttes dans le creux de vos mains, les chauffer et « lisser » le produit sur l’ensemble de vos longueurs sans les noyer.

L’huile de ricin fortifie la fibre

Parce que l’huile de ricin apporte de la souplesse à la fibre, son application récurrente permet d’éviter le phénomène de casse qui touche tous les types de cheveux. Autre avantage en faveur de l’huile de ricin : elle est riche en acide ricinoléique, ce qui lui permet de booster la microcirculation du sang au niveau du cuir chevelu, ce qui peut aider à fortifier la fibre.



Quant à la légende selon laquelle l’huile de ricin ferait pousser les cheveux plus rapidement, sachez qu’aucune étude scientifique ne vient l’affirmer, comme l’explique le dermatologue et professeur Adam Friedman à Allure :

« Ses propriétés antimicrobiennes peuvent être utiles pour lutter contre la prolifération bactérienne ou fongique sur le cuir chevelu, qui peut entraîner une inflammation endommagent les cheveux, mais il n’y a aucune preuve [montrant] qu’elle est utile pour la croissance des cheveux. »

Quand et comment utiliser l’huile de ricin sur ses cheveux ?

Parce que l’huile de ricin est très visqueuse, elle peut s’avérer difficile à appliquer. Pour rendre cette démarche plus facile, n’hésitez pas à la diluer à hauteur de 50% dans une autre huile végétale extraite à froid comme l’huile de coco, de baobab, d’argan ou d’amande douce. À appliquer directement sur cheveux secs, elle se dépose d’abord sur le cuir chevelu par mouvements circulaires (pour stimuler la micro-circulation de la zone) avant de s’étaler sur les pointes.

Pour un maximum de résultats, il est conseillé de laisser poser le mélange pendant au moins 3 heures (voire toute la nuit) sous un bonnet de soin ou une serviette. Une fois ce temps écoulé, place au shampoing.

Comment choisir son huile de ricin ?

Comme c’est le cas pour toutes les huiles végétales, il est important de choisir votre huile de ricin avec un pourcentage d’ingrédients purs le plus élevé possible. De préférence extraite à froid, pour en garder toutes les propriétés, elle doit être mélangée avec pas ou peu d’ingrédients afin de maintenir ses vertus.

Notre shopping huile de ricin

Huile de ricin 100% pure, Natessance, 13,50€

Sérum cils et sourcils, Typology, 16,50€

Huile de ricin, Biorganique, 9,99€

Huile de ricin bio, Monoprix, 5,79€

Huile de ricin bio, Melvita, 13,50€

