3 astuces pour booster la croissance des cils facilement

Les cils peuvent se fragiliser en fonction des variations hormonales, d’une fatigue intense, du contact avec certas cosmétiques… Mais saviez-vous que ce phénomène était réversible en adoptant les bons gestes au quotidien ?

Le cycle de vie des cils est séparé en trois étapes bien distinctes : il y a d’abord la phase anagène où le cil commence doucement mais sûrement à pousser, et ce pendant 30 à 45 jours. Puis la phase catagène qui traduit celle où le cil se repose et « prend de l’âge ». Pour finir, la phase télogène implique sa mort et, à terme, sa chute.

Ces différentes phases sont essentielles pour comprendre la durée de vie d’un cil mais aussi sa fragilité face à certaines agressions du quotidien comme les variations de températures trop drastiques ou encore la présence de sulfates dans les formules nettoyantes qu’on utilise.

Mais quand le cil est déjà fatigué, que faire ?

Miser sur un soin ciblé

Si une alimentation équilibrée et un rythme de sommeil optimal restent de bons moyens de maintenir des cils en pleine santé, miser sur des soins ciblés peut aider considérablement à les faire pousser.

Remplis d’actifs, ces sérums viennent stimuler les kératinocytes pour augmenter la durée de vie des poils. Mais ça n’est pas la seule action qu’on leur prête : pleins de vitamines, ils stimulent la pousse et allongent les phases anagène et catagène !

Bref, ils sont parfaitement dédiés à cette zone si particulière et sensible du visage.

Soin booster de cils, Embryolisse, 19,95€

Soin peptides de pois et huile de ricin, Typology, 13,90€

Soin revitalisant cils, Revitalash, 69,45€

Choisir un mascara soin

Aujourd’hui, certains mascaras sont dotés de formules semblables à celle que l’on retrouve dans des soins ciblés. Huiles de ricin, vitamines et oligo-éléments viennent ainsi se mêler aux pigments pour nourrir en profondeur, protéger (toute la journée) et (évidemment) maquiller les cils.

Un aspect deux-en-un qui permet de gagner du temps mais aussi de maintenir le poil à l’abri des agressions extérieures.

Mascara Limitless Lash, Ilia, 30€

Mascara soin aux pro-peptides, RMS Beauty, 28€

Miser sur la levure de bière (quand c’est possible)

Si vous voulez donner un petit coup de boost à votre organisme et que vous n’êtes pas sensible à la levure de bière, vous pouvez penser à faire une petite cure de 3 mois ! Dans vos salades, vos yaourts ou encore dans vos céréales le matin, vous avez devant vous plusieurs options variées.

Riche en acides aminés, en minéraux et en vitamine B, la levure de bière vous offre un cocktail de nutriments idéal pour vos cils. Alors pourquoi s’en passer ?

Crédits de l’image de une : Unsplash – @yunona uritsky