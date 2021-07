Et si les rebourbes-cils n’étaient pas aussi innocents qu’ils n’y paraissent ?

Le recourbe-cils incarne LA solution pour pouvoir avoir des cils naturellement recourbés. Mais est-il vraiment sans danger pour les poils lorsqu’il est utilisé quotidiennement ?

Parmi les essentiels beauté que l’on trimballe partout avec nous, il peut avoir la brosse à cheveux, à dents, le démaquillant, la crème hydratante et… le recourbe-cils, souvent. Ce dernier, permet d’élancer les cils pour que leur courbe puisse tenir toute la journée sous le mascara. Sauf que selon une vidéo TikTok parue il y a quelques jours (recueillant déjà plus de 2,3 millions de likes) : l’utilisation de cet accessoire serait très agressif pour les poils particulièrement fragiles se situant sur cette zone.

« Aujourd’hui, alors que je nettoyais les cils de ma cliente, j’ai remarqué tellement de cils naturels qui semblaient avoir été coupés, ils avaient l’air fins et moins nombreux. Savez-vous pourquoi ils ont l’air de cette façon ? C’est parce qu’elle utilise un recourbe-cils ! Nous ne recommandons à personne d’utiliser des recourbe-cils sur des cils naturels. Ils sont une solution rapide pour obtenir des cils élancés, mais ils sont agressifs et coupent littéralement vos cils naturels ! »

À l’origine de cette vidéo, il y a Ipek Ozcan, alias @ipsbeauty, une technicienne spécialisée dans le regard qui travaille au salon IPS à Londres. Une spécialiste, qui en dehors de son activité, aime réaliser des vidéos pour « éduquer » ses followers à prendre correctement soin de leurs cils et sourcils.

Mais est-ce que ce qu’elle affirme est vrai ?

Eh bien tout dépend du type de recourbe-cils que vous utilisez et surtout de comment vous l’utilisez.

Si la version chauffante peut s’avérer offrir de très beaux résultats, elle reste mal tolérée par les poils qui sont fragilisés au contact de la chaleur.

L’outil mécanique reste donc la meilleure option. Selon les dires de Laura Carroll, fondatrice de Laura Carroll Make Up Artistry, rapportés par Glamour Uk :

« Le recourbe-cils est sans dangers lorsqu’il est utilisé correctement. Il suffit de le réchauffer dans vos mains avant de l’utiliser pour que l’outil soit plus doux sur les cils. Les recourber directement avec un recourbe-cils froid et inutilisé peut être plus dur (ce geste encourage donc la casse) et vous obtiendrez également un meilleur résultat s’il est chaud. »

Glamour uk