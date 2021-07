Glossier vient de lancer l’un des produits les plus attendus de sa gamme de maquillage : le bronzer crème. Et si ce format s’inscrit parfaitement dans l’ère du temps, les peaux les plus foncées ne s’y retrouvent pas en terme de variétés de teintes.

La marque Glossier fait partie des premières à s’être positionnées pour plus d’inclusivité dans le monde de la beauté et plus spécifiquement du maquillage. C’est d’ailleurs ce qui a fait sa force depuis tant d’années face à des grandes marques qui se sont décidées tardivement à étoffer leurs gammes de makeup pour y intégrer une vaste proposition de teintes.

Jusque-là, c’était presque un sans-faute pour la griffe ultra instagrammable de l’entrepreuneuse de 36 ans, Emily Weiss. Ses gammes de fonds de teint, de correcteurs, de blushs et même de rouges à lèvres intégraient parfaitement toutes les couleurs de peau des plus foncées aux plus claires. Mais la sortie de son bronzer Solar Paint vient ternir cette belle lancée.

Quatre teintes, c’est pas assez

Le problème avec les Solar Paint, c’est qu’ils ne sont déclinés qu’en 4 coloris différents : Flare, Ray, Heat et Volt. Qu’on se le dise : avoir 1000 couleurs de bronzer ne veut pas dire qu’une gamme est forcément plus inclusive. Mais les formules de Glossier restent décevantes car elles n’incluent que deux teintes foncées : Volt et Heat. Or ces dernières ne conviennent pas à la pluralité des peaux noires. Heat pouvant faire office de bronzer foncé pour un épiderme mat et Volt ressemblant plus à un blush qu’à un bronzer sur une peau foncée.

Un manque de vigilance de la part de Glossier qui reste étonnant, surtout pour une marque qui s’est autant impliquée dans la diversité de ses produits et de ses actes face aux injustices raciales.

Pourtant Glossier est très concerné par les injustices raciales

Après la mort de George Floyd suite à son interpellation par la police de Minneapolis, Glossier s’est engagé a faire don de 500 000 dollars à des organismes dédiés à la lutte contre les injustices raciales. La marque affirmait d’ailleurs, dans un communiqué délivré sur les réseaux sociaux :

« Nous nous tenons aux côtés de ceux qui luttent contre le racisme systémique, la suprématie blanche, et l’oppression historique de la communauté noire. Black Lives Matter. »

Un peu plus tard, la griffe fondée en 2014 a débloqué la même somme pour venir en aide aux black owned beauty businesses et leur permettre de se développer plus facilement dans une industrie qui manque encore cruellement de diversité.

Reste encore à savoir si cette intention était purement marketing ou pas…

Crédit de photo à la une : Instagram @Glossier