Les 5 meilleurs fonds de teint légers de la saison !

Les températures commencent à s’adoucir. Il est donc temps de passer à des formules plus légères ! Et le fond de teint ne fait pas exception. Voici 5 formules imperceptibles que vous allez adorer.

Lorsque le printemps arrive, la garde-robe change peu à peu. Mais il n’y a pas que les vêtements qui doivent s’alléger ! La routine beauté aussi ! À commencer par le fond de teint.

Le Stretch Fluid Fondation de Glossier

Composé à 89 % d’ingrédients issus du soin, ce fond de teint léger offre un effet hydratant et éclatant à l’épiderme. À appliquer au doigt ou au pinceau, il se fond à la peau, dispose d’une couvrance modulable en fonction des couches appliquées et reste intact pendant plus 12 heures, qu’on se rende en ville ou à la plage ! Son effet légèrement poudré et léger plaira aux peaux grasses et son aspect lumineux aux peaux sèches. En bref, c’est le fond de teint parfait pour tous les types de peau !

Le Lasting Finish de Rimmel London

Riche en acide hyaluronique (capable de porter 1000 fois son poids en eau) ainsi qu’en Niacinamide (un actif qui contribue à maintenir une bonne hydratation), ce fond de teint est à mi-chemin entre le maquillage et le soin. SPF 20, il protège la peau des méfaits du soleil tout en lui offrant un fini couvrant sans alourdir le teint. En gros, il incarne tout ce qu’on recherche quand les températures commencent à grimper, mais qu’on a tout de même besoin/ envie de camoufler rougeurs et imperfections…

Le Skin Fetish de Pat McGrath Labs

Pat McGrath nous offre une fois de plus un produit qui sait se faire une place dans notre top ! Et pour cause, son fond de teint liquide est aussi léger qu’une plume. Avec sa texture sérum, il se répartit facilement sur la peau et offre une couvrance très très légère, mais modulable. Disponible dans un éventail de 36 teintes, il est souvent Sold out, car sa réputation n’est plus à faire sur les réseaux sociaux. Courez !

Le Super Natural Rzdiance de RMS Beauty

RMS a imaginé le fond de teint idéal pour les personnes ayant des rougeurs. Doté d’un complexe correcteur et sublimateur, il corrige l’apparence des imperfections sans alourdir. Enrichi en niacinamide et en peptides, il est hydratant et permet de lutter contre les premiers signes de l’âge.

Le Complexion Drops de Westman Atelier

Dédié aux peaux n’ayant pas un grand besoin de couvrance, le fond de teint liquide Westman Atelier apporte un aspect rayonnant et une uniformité au teint sans en faire trop. On l’aime pour sa légèreté, sa formule hydratante semblable à celle d’un sérum et surtout pour son côté apaisant (oui oui, qui calme les épidermes les plus réactifs). Grâce au Skin Vitality Complex, imaginé par la marque, au fil des applications, ce fond de teint permet d’améliorer la texture de la peau, sa fermeté et son éclat. Qui dit mieux ?