Votre fond de teint migre au cours de la journée ? Cette astuce pourrait tout changer

Une makeup artist dévoile ses astuces de pro et risque bien de révolutionner la façon dont on applique notre fond de teint. Oui madame.

Au fil de la journée, le fond de teint évolue au contact de la peau mais aussi en fonction d’éléments extérieurs comme l’humidité, la chaleur et les changements de température. C’est tout à fait normal, mais le résultat dans le miroir peut être des plus agaçants : les pores ont l’air plus apparents, les zones de sécheresses sont accentuées, et le maquillage semble avoir déserté certaines zones du visage pour s’agglomérer sur d’autres, créant des taches bien visibles.

Pour nous aider à prolonger la tenue et le rendu « flawless » de notre fond de teint, la makeup artist Rose Siard a récemment publié une série de vidéos pleines d’astuces. Et on doit avouer que l’un de ces conseils nous a particulièrement intéressé, surtout qu’il ne nécessite que quelques milligrammes de poudre libre.

Appliquer de la poudre libre avant le fond de teint, l’astuce pour un maquillage qui tient

Si vous avez l’habitude de fixer votre fond de teint avec une poudre libre, cette astuce risque de vous sembler étrange. Pourtant, la maquilleuse conseille bien d’appliquer un léger voile de poudre avant d’appliquer son fond de teint, notamment sur la région du nez, qui marque plus particulièrement :

Appliquez un tout petit peu de poudre libre sur la zone en tapotant avec un pinceau. Je sais ce que vous vous dites : pourquoi n’utilise-t-elle pas une base de teint matifiante ? Les primers mates sèchent très rapidement et ne permettent pas toujours d’être bien étalés, ce qui peut laisser des traces et créer des irrégularités. Rose Siard

Elle dépose ensuite quelques touches de fond de teint sur le reste de son visage, l’étale avec un pinceau, et tapote l’excédent de produit absorbé par le pinceau sur son nez pour unifier la peau. « Moins il y a de matière, mieux c’est », explique-t-elle.

En dernière étape, la professionnelle utilise une houppette pour appliquer à nouveau de la poudre libre afin de sceller le maquillage. Résultat ? Un rendu lisse et parfaitement homogène, et qui tient dans le temps.

Dans cette vidéo qui comptabilise déjà plus de trois millions de vues, Rose Siard conseille aussi d’exfolier légèrement son nez avec un gant de toilette et d’appliquer un sérum à la niacinamide sur la zone avant l’application du maquillage.

Crédit photo image de Une : Aris Loeven