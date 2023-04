Devinez combien Chanel a payé Amanda Lear pour utiliser sa chanson dans une pub

Pour les nouvelles publicités du parfum Coco Mademoiselle, désormais incarnée par l’actrice Whitney Peak, Chanel a choisi un titre d’Amanda Lear datant de 1978 dont les droits d’exploitation ont coûté une petite fortune.

Les jeunes générations ne connaissent sûrement pas cette légende de la nuit et de la mode. Peut-être savent-elles qu’elle faisait la voix de Edna dans le long métrage d’animation Les Indesctructibles. Car, plus qu’un physique, un charisme et un esprit, Amanda Lear a aussi une signature vocale particulièrement reconnaissable. Si sa musique est aujourd’hui moins connue, son tube « Follow Me », parut en 1978 renaît pourtant de ses cendres seventies afin de servir de bande-son aux nouvelles publicités du parfum Coco Mademoiselle de Chanel, désormais incarnée par l’actrice Whitney Peak (révélée par le reboot de Gossip Girl). Ce qui a un prix.

Chanel aurait payé Amanda Lear 500 000 dollars pour utiliser sa chanson « Follow Me »

Auprès de Téléstar, Amanda Lear a ainsi confié combien elle a été rémunérée par la maison aux C entrelacés pour sa chanson :

« Chanel en a acheté les droits pour un demi-million de dollars. La nouvelle génération le découvre. C’est actuellement l’un des titres les plus recherchés sur l’application Shazam. Et je suis n° 1 du hit-parade en Corée du Sud, plus de quarante ans après la sortie de l’album Sweet Revenge ! »

Amanda Lear, épargnée par la réforme des retraites ?

Une belle opportunité pour la chanteuse, actrice, animatrice de télévision et artiste peintre française, qui a eu mille vies, dont celle de muse de Salvador Dalí dans les années 1960, reine du disco dans les années 1970 ou encore star de la télé dans toute l’Europe dans les années 1980. Aujourd’hui âgée de 83 ans, Amanda Lear s’apprête à présenter la cérémonie des Molières avec Alexis Michalik, jouer dans le film Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr. avec Jean Reno, Kev Adams et Chantal Ladesou, et devrait même se voir consacrer un biopic produit par HBO, tandis qu’un documentaire Arte vient de paraître à son sujet. C’est donc une retraite particulièrement dorée qui s’annonce pour elle.