Je suis fripier : mes 4 conseils pour mieux chiner en boutique de seconde main

Comment bien chiner en friperie ? Que faut-il essayer ou éviter ? Quelles sont les marques méconnues qui valent qu’on s’y attardent et celles qui méritent qu’on se méfient ? Comment s’habiller pour fouiller confortablement et tenter des looks sans trop d’interférences ? Où trouver les meilleures affaires ? On a posé plein de questions à Alex, co-fondateur des friperies Tucked et Untucked, et voici 4 conseils à en retenir.

Prendre le temps de lister les adresses qui nous tentent et nos besoins

Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être enregistré plusieurs adresses de friperies qui vous tentent, sans jamais avoir pris le temps d’y aller. En premier conseil, le fripier recommande justement de lister les boutiques qui nous font de l’œil :

« C’est le moment de réfléchir à tête reposée sur leur prix, leur jour d’arrivage, et comment optimiser un parcours pour enchaîner 3-4 adresses de friperies qui vous intéressent. Pour bien chiner, mieux vaut s’organiser pour savoir où l’on va, et quel est le moment le plus judicieux. Ce n’est pas forcément utile d’y aller un jour d’arrivage, car c’est là où il y aura le plus de monde, ce qui peut être stressant et moins confortable. Dans les friperies où la sélection est faite à la main, les portants sont souvent regarnis au cours de la semaine pour éviter qu’ils ne paraissent vides. Donc pas la peine d’y aller pile au moment où le gros drop tombe. »

Y aller avec une tenue pratique pour essayer un maximum

Quitte à aller en boutique physique plutôt que de chiner de la seconde main en ligne, autant prendre le temps et le soin d’essayer en cabine, conseille le fripier :

« Essayez jusqu’à épuisement (rires) ! Et si vous pouvez, venez en semaine plutôt que le week-end. Même les choses pour lesquelles vous n’avez pas le budget, c’est quand même intéressant d’essayer pour mieux comprendre les formes, les couleurs, les coupes qui vous vont et vous plaisent. Plus vous aurez essayé de pièces différentes, plus vous serez capables de repérer sur cintre ce qui est susceptible de vous aller et de vous plaire. Cela va aiguiser votre œil et préciser votre goût. »

Alex de chez Tucked et Untucked déconseille d’aller chiner dans des vêtements dans lesquels on se sentirait déjà magnifique, car ça va rendre tout ce qu’on essayera déjà plus susceptible de nous plaire, ce qui peut être trompeur. Le fripier avise plutôt d’aller faire son shopping avec une tenue très détente, ne serait-ce qu’un simple combo jean et t-shirt :

« Comme une toile vierge ou une page blanche, un look très chill vous permettra de mieux voir si ce que vous essayez vous plait vraiment en soi. »

Bien connaître les marques oubliées et celles qui ont abusé des licences

Enfin, si l’on peut vouloir se tourner vers des marques bien connues du grand public en guise de valeur sûr, c’est toujours intéressant d’ouvrir ses chakras à des labels oubliés ou méconnus, ajoute le fripier Alex :

« Bien sûr que les jeans Levi’s 501 vieillissent bien (et la technique de tenter de faire le tour de son cou avec la taille du jean fonctionne bien), mais d’autres marques valent le coup. Je pense notamment à Chefdeville, un peu oublié aujourd’hui. Il existe aussi des marques relativement connues du grand public, mais qui ont fait trop de licence et de pièces exprès pour des outlets de piètre qualité, comme Pierre Cardin ou Christian Lacroix. Il faut pouvoir reconnaître les vêtements de luxe versus ceux destinés au destockage. Autre exemple : avant de diriger Dior de 1996 à 1996, Gianfranco Ferré avait lancé sa marque Baila de Mattioli en 1978. Les coupes et les compositions sont impeccables et valent les grands noms du luxe alors que c’est peu connu aujourd’hui. Si vous tombez sur du Baila en friperie, il y a de fortes chances que ce soit une pièce exceptionnelle du coup. »

Savoir avec quoi on associerait une pépite de fripe avant de l’acheter

Face aux bonnes affaires à petit prix qu’on peut trouver en friperie, il peut être difficile de garder la tête froide. Mais plutôt que d’acheter plein de pièces dans un bac à 1 € en se disant que ça n’aura pas trop de conséquence sur son budget, mieux vaut prendre le temps d’y réfléchir à 2 fois. Alex suggère même de composer mentalement tous les looks qu’on pourrait faire avec sa trouvaille :

« Chez Tucked et Untucked, on incitera jamais à la consommation sous prétexte que ce serait une bonne affaire. Au contraire, on préfère être sincère et vous inviter à réfléchir, à vous demander si telle ou telle pièce vous plaît vraiment, à l’essayer et penser à avec quoi vous l’associeriez. Car cela évite que vous achetiez impulsivement, et que ça dorme ensuite chez vous. Même quelque chose à petit prix que vous ne porteriez jamais serait du gâchis et source de regret. »

Friperie Untucked : 10, rue Tourneux, 75012 Paris.

: 10, rue Tourneux, 75012 Paris. Friperie Tucked : 80 rue Claude Decaen, 75012 Paris. Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

