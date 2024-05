Sur Vinted, comment bien chiner un jean Levi’s de seconde main à sa taille ?

Si vous avez envie d’un jean Levi’s et souhaitez en trouver un de seconde main pour épargner votre porte-monnaie ainsi que la planète, encore faut-il bien comprendre le système de taille. Comment prendre ses mensurations ? Comment visualiser la façon dont un jean va tomber sur vous ? Voici le guide des tailles et autres astuces clés pour chiner sur Vinted, etc.

Parmi les marques les plus recherchées sur Vinted, après Converse, l’équipementier sportif allemand adidas, et le géant espagnol Mango, figure Levi’s. Le jeanneur américain propose en effet des pantalons qui tiennent bien la route, et dont les modèles désignés par des chiffres changent peu d’années en années. C’est pourquoi, il est assez facile d’en chiner en seconde main sur un site comme Vinted sans trop de mauvaises surprises, à conditions de maîtriser quelques bases.

Comment bien connaître sa taille en jean Levi’s pour mieux chiner de seconde main ?

Sur les étiquettes des jeans Levi’s sont précisées plusieurs choses qui permettent de bien en identifier la taille. Cette dernière s’exprime en pouces (inches en anglais), unité de mesure courante aux États-Unis, mais beaucoup moins en France. Le nombre à côté du W (pour waist, signifiant taille en anglais) désigne le tour de taille, tandis que celui à côté du L (pour length, signifiant longueur) désigne la longueur de jambes.

Le guide des tours de taille (W) pour trouver le bon jean

Et comme vous n’avez sûrement pas de ruban-pouces à portée de mains, voici donc le tableau d’équivalences pour la taille.

TAILLE DE JEAN TOUR DE CEINTURE (Cm) TOUR DE HANCHES (Cm) 23 61.6 83.8 24 64.1 86.4 25 66.7 88.9 26 69.2 91.4 27 71.8 94 28 74.3 96.5 29 76.8 99.1 30 79.4 101.6 31 83.2 105.4 32 87 109.2 33 90.8 113 34 96 118.1 35 101 123.2

Le guide des longueurs de jambe (L) pour trouver le bon jean

Quant au L, il exprime en pouces (inches), la longueur entre la fourche de l’entrejambe du pantalon et le pied. Par exemple, un jean L28 (donc une longueur de 28 pouces) correspond à 71 cm de longueur de jambes. Un L30, 76,2 cm. Et un L32, 81,28 cm. Et si cela ne vous dit rien comme ça, voici en fonction de votre hauteur totale en tant qu’être humain, vers quelle longueur de jean Levi’s il vaut mieux vous tourner :

TAILLE STYLES JAMBE SKINNY STYLES DROIT OU BOOTCUT 1,5 mètre Ou Plus Petit 26 – 28 28 – 30 1,58 – 1,62 mètre 28 – 30 30 – 32 1,64 – 1,74 mètre 30 – 32 32 – 34 1,76 mètre ou plus grande 30 – 32 32 – 34

À lire aussi : Ces 6 astuces pour mieux vendre sur Vinted vont alléger vos placards et arrondir vos fins de mois

Comment bien prendre ses mesures pour choisir la bonne taille de jean Levi’s de seconde main ?

Pour savoir vers quel W se tourner, il suffit dont de prendre son tour de taille, au niveau de là où l’on aime bien porter sa ceinture. Souvent, c’est juste au-dessus du point le plus large des hanches. Ajoutez peut-être 2-3 cm à ce nombre, afin de choisir un jean bien confortable, surtout s’il ne comporte pas d’élasthanne ! Et convertissez ces centimètres en pouces, en vous référant au tableau.

Pour savoir vers quel L se tourner, il suffit de mesurer en partant du haut de l’intérieur de la jambe jusqu’à la cheville (au niveau de la malléole de préférence). Et convertissez ces centimètres en pouces, en vous référant au tableau.

Vous obtenez ainsi une combinaison magique, parfaite pour trouver le bon jean chez Levi’s, et la plupart des jeanneurs qui fonctionnent de la même manière. Par exemple un W30 L32, si vous avez un tour de taille d’environ 76 cm et mesurez entre 1,58 et 1,64 m.

À lire aussi : Cette technique permet de trouver la bonne taille de jeans en 2 secondes sans même avoir besoin de l’essayer

Connaître ses mensurations pour chiner la bonne taille de jean Levi’s sur Vinted, etc

Maintenant que vous comprenez mieux à quoi correspond le W et le L, indiqués sur les étiquettes des jeans Levi’s et autres jeanneurs, il vous suffit donc de prendre vos mensurations et de traquer un modèle correspondant. Si vous tombez sur une annonce qui ne précise pas le W et le L, vous pouvez demander à la personne vendeuse ces indications.

En plus du W et du L indiqués sur l’étiquette, vous pouvez aussi demander à la personne vendeuse de de mesurer la longueur de jambe et le tour de taille de la pièce afin de mieux vous rendre compte de ce à quoi ça correspond sur ce modèle précis.

Comparer ces mesures à un jean que vous avez déjà chez vous et que vous adorez permet de mieux visualiser le rendu que ça pourrait avoir.

Bref, pour chiner un jean, et n’importe quelles autre pièces, avoir un ruban-mètre et prendre le temps de relever ses mensurations reste le meilleur conseil pour chiner de seconde main sur Vinted et compagnie.

À lire aussi : Le guide pour choisir ENFIN la bonne taille de jean sur Internet

La méthode pour les allergiques aux chiffres qui ont besoin de visualiser

Pour les personnes plus allergiques aux chiffres qu’aux risques et aux déplacements, vous pouvez vous rendre dans une boutique Levi’s et essayer un jean du même modèle, avec la même taille et longueur de jambes.

Si c’est un jean Levi’s modèle 501, W30 L32 (le W, signifiant Waist et désignant le tour de taille, et le L, Length, pour longueurs de jambes) que vous avez repéré sur Vinted mais que vous n’êtes pas sûr de comment ça tomberait sur vous, vous pouvez vous rendre chez Levi’s et essayer le même modèle.

L’astuce en plus : pensez à vous rendre en boutique avec votre propre ruban-mètre, pour mesurer sur place comment différentes tailles tombent sur vous ! Lesquelles aimez-vous bien ? À partir de combien trouvez-vous que ça rend moins bien ? Plutôt que de chercher désespérément un W30 L32, peut-être que vous apprendrez ainsi qu’une L30 n’est pas si courte ! Ou qu’un W29 n’est finalement pas si serré. Ou encore qu’un W32 vous permet un tombé taille basse qui fonctionne mieux que vous ne pensiez ! Comme ça, la prochaine que vous errerez sur Vinted, vous aurez un panel d’options de seconde main plus large tout en ayant en tête une idée du rendu que vous aurez ainsi déjà visualisé en boutique.

Au fil des années, quelques centimètres d’un même modèle peuvent varier, car le jeanneur change parfois ses méthodes de production. Mais les différences sont à peine de quelques centimètres et concernent surtout la qualité de la toile, des rivets, des coutures, etc. C’est toujours bon à avoir en tête quand on chine un jean Levi’s de seconde main sur Vinted ou autre, si vous tombez sur un modèle d’il y a quelques années, par exemple.

Comment reconnaître une contrefaçon Levi’s ?

Enfin, qui dit marque très recherchée, dit aussi risque de contrefaçon. Levi’s en a tellement conscience qu’elle a carrément une page de son site internet dédiée à cette interrogation fréquente, au sein de sa foire aux questions.

À « Comment puis-je savoir si mes jeans proviennent vraiment de Levi’s®? », le jeanneur répond donc de les acheter auprès de lui ou l’un de ses revendeurs agréés, évidemment. Mais précise quand même qu’il faut faire particulièrement attention à l’étiquette de marque située à la poche arrière droite. Ainsi qu’au modèle en couture arquée (les doubles arcs) sur chaque poche arrière (comme des V très aplatis).

On ajoutera que sur cette étiquette de marque sur la poche arrière droite, il faut regarder que Levi’s est bien écrit en blanc sur fond rouge, avec un « R » entouré au niveau de la pliure (signe qu’il s’agit d’une marque déposée). Sur le recto, Levi’s est écrit à l’endroit, et le sur verso à l’envers (la lettre S est en haut, et le L en bas).

Faites aussi attention au patch au niveau des passants : même s’il n’est pas toujours en cuir, il doit toujours comporter les mentions :

« Levi Strauss & Co.

San Francisco. Cal

Original Riveted Quality Clothing. XX

Trade [dessins de deux bonhommes de profil en train de fouetter leur cheval respectif pour écarteler un jean à la braguette ouverte afin d’en éprouver la solidité] Mark

Patented in U.S. May 20 18 73 »

En fonction du modèle, et de l’année de production, il peut également être inscrit sur ce patch la taille et la longueur (« W30 L32 » par exemple) en bas à droite, ainsi que le numéro e la coupe en bas à gauche (501 ou autres). Juste au-dessus de la taille peut aussi figurer le WPL (Wool Products Label), c’est un numéro d’identification qui permet d’en savoir plus sur le lot de production. Ce WPL intéresse particulièrement les expert·e·s. Et au-dessus du numéro de la coupe peut aussi figurer la mention « Care instructions inside garment ».

Vérifier aussi la qualité de l’étiquette d’entretien à l’intérieur du pantalon, ainsi que les coutures sur l’envers de la braguette, et au niveau de l’ourlet aux chevilles. Leur régularité est un gage de qualité, en plus d’être un bon signe d’authenticité. En cas de doute, vous pouvez aussi amener votre trouvaille de seconde main dans une boutique Levi’s afin que le personnel en atteste de l’authenticité. Mais s’il s’agit d’une contrefaçon, il sera immédiatement détruit, donc à vos risques et périls.

Alors, à vos rubans-mètres, prêt·e·s, chinez !

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.