Si vous aimez les sacs Jacquemus, ces 3 autres modèles à petit prix pourraient bien vous plaire

Si vous êtes fan du Chiquito ou du Bambino de Jacquemus mais que vous n’avez pas 600 € à mettre dans un sac, plusieurs marques plus accessibles proposent des modèles dans le même esprit sans tomber dans la contrefaçon pour autant. La preuve par trois.

Quand une maison parvient à sortir un sac qui se vend bien, cela peut vite devenir sa poule aux œufs d’or. C’est ce qui est arrivé au créateur Simon Porte Jacquemus quand il a lancé le Chiquito en 2017, au sein de sa collection La Bomba. Depuis, c’est devenu un it-bag, décliné dans plusieurs tailles, y compris les plus ridiculement petites, format bijou.

D’autres sacs de la marque assument clairement un lien de parenté dans le design, comme le Bambino, lancé en 2019, et qui ressemble à une version allongée du Chiquito. Et comme il a moins saturé les rétines du grand public, il ferait presque figure de classique, sur lequel on peut investir sans craindre qu’il ne se démode trop vite. À noter que c’est l’article le plus liké sur Vinted en 2023.

Capture d’écran du Bambino de Jacquemus.

Sauf que le Bambino le moins cher chez Jacquemus coûte tout de même 620 €. Si son design vous plait, et que vous cherchez un sac dans le même esprit, mais à un prix beaucoup plus accessible, ces dupes luxe (à ne pas confondre avec de la contrefaçon, ce qui est illégal) pourraient vous intéresser.

Le plus dadame : Lancaster

Sac baguette en cuir — Lancaster — 179 €.

Ce modèle Lancaster se distingue par son cuir de vachette grainé, embossé croco. Il comporte une poche intérieure principale ainsi que deux petites poches de chaque côté. Il se porte à la main, à l’épaule ou croisé. Il se décline en blanc, beige, bleu, ou noir, et coûte 179 €.

Le plus flashy : Pieces

Sac baguette en similicuir — Pieces — 34,59 €.

Pour une version encore moins, il faudra oublier le cuir et se tourner plutôt vers du simili. Pieces propose un dupe de Bambino à tout prix prix : 42,99 € en temps normal. Il est même proposé à prix réduit sur Zalando à 34,59 € en ce moment.

Le plus léger : Gina Tricot

Sac baguette en toile — Gina Tricot — 35,99 €.

Toujours dans le même esprit que le Bambino de Jacquemus, ce modèle en toile de Gina Tricot a tout pour plaire pour l’été. Il évite de tenir aussi chaud que le cuir ou le similicuir. Et même si l’on peut craindre de le salir, ça se nettoie assez facilement. Ultra-léger, c’est aussi le genre de sac qu’on peut emporter partout avec soi en vacances, sans avoir peur de trop l’écraser si jamais on n’a besoin de le ranger dans sa valise.

