Jacquemus se met à la déco et au mobilier design pour bronzer et pique-niquer avec chic

Évidemment, Simon Porte Jacquemus ne propose que des purs produits du Sud, à savoir des fauteuils et chaises longues de jardin pour bronzer et farniente, ou encore de quoi pique-niquer avec style comme des portes-assiettes en cuir.

Depuis ses débuts, Simon Porte a présenté à travers sa marque Jacquemus (le nom de jeune fille de sa défunte mère) un univers très affirmé, d’abord pour la femme, puis l’homme et l’enfant. Mais la scénographie de ses défilés laissait présager un goût développé pour la décoration qui ne demandait qu’à se développer. C’est maintenant chose faite à travers une première incursion dans le design.

À quoi ressemble la décoration et le mobilier Jacquemus ?

Simon Porte présente une collection baptisée Objets. On y trouve beaucoup de cuir pour composer des porte-assiettes, des corbeilles à fruits, des vases, ou encore des plateaux. Même les pinces à linge ont le droit à leur petit empiècement en peau pour être chic jusque dans sa lessive.

Quand et où acheter le mobilier et la décoration Jacquemus ?

Le créateur de 33 ans Simon Porte Jacquemus rend également hommage à l’architecte italienne Gaetana Aulenti à travers une collaboration avec l’e-shop de mobilier de luxe Exteta afin de donner naissance à une chaise, un fauteuil, ainsi qu’une chaise longue. Les trois pièces présentent un tissu aux rayures jaunes et blanches pouvant évoquer des parasols et qui invitent donc au farniente. À vous de voir si vous souhaitez vous en servir comme mobilier de jardin ou justement inviter ces pièces de design solaire et collector dans votre intérieur.