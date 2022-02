Le créateur de Jacquemus envoie les homophobes se rhabiller ailleurs que chez lui

Pour la Saint-Valentin, le créateur Simon Porte a publié sur le compte de sa marque Jacquemus une photo de baiser de lui et son fiancé. Face à une vague de commentaires haineux, le créateur a publiquement envoyé paître les homophobes.

À l’occasion de la Saint-Valentin, le créateur de mode Simon Porte a publié une photo de lui et son fiancé en train de s’embrasser au bord d’une piscine.

On pourrait espérer que le commun des mortels s’attendrisse devant une telle démonstration publique d’affection, qui respire l’amour. Ou s’émerveille d’apercevoir en arrière-plan un bout du fameux Palais Bulle du grand architecte hongrois Antti Lovag (souvent attribué abusivement à Pierre Cardin qui n’a fait que le racheter en 1991 puis le revendre en 2016, avant de mourir en 2020).

Mais c’est sans compter sur l’homophobie structurelle qui vient toujours vomir les personnes de même genre ayant l’outrecuidance de s’aimer.

Une avalanche de vomi accueille une photo de bisous de Jacquemus et son fiancé pour la Saint-Valentin

À peine publié le 14 février 2022, le cliché des deux amoureux a aussitôt suscité une avalanche d’amour, heureusement, mais aussi de nombreux messages homophobes, hélas.

Simon Porte en est malheureusement coutumier, et a l’habitude d’y réagir publiquement. Il se sert alors de la plateforme de sa marque Jacquemus, suivie par 4,1 millions de personnes sur Instagram, pour lutter à sa manière contre l’homophobie.

© Capture d’écran des stories Instagram de Jacquemus dans la nuit du 14 au 15 février 2022.

Jacquemus envoie balader les homophobes

Alors, dans la nuit du 14 au 15 février, Simon Porte a publié plusieurs messages en stories Instagram de Jacquemus. Il y déplore ainsi la vague d’homophobie qu’il a essuyé suite à sa photo de baiser avec son fiancé pour la Saint-Valentin. Il développe notamment :

« D’une certaine façon, je suis heureux que nous ayons cette douloureuse conversation. J’ai grandi sans modèle de couple gay et je sais combien ce genre d’exemple peut être important pour les jeunes. On va se battre pour eux, pour leur montrer que l’amour gagne toujours. Je vais continuer à poster des photos d’amour. Toujours. Vous êtes magnifique, ne l’oubliez jamais. »

En plus de ses stories qui disparaîtront au bout de 24 heures, le jeune styliste a également publié l’une de ses réponses à une personne homophobe en grille Instagram (donc de façon beaucoup plus pérenne). Et c’est une masterclass de clapage de bec.

« On ne veut pas d’homophobes comme potentiels clients »

Recadrant publiquement une personne homophobe pour l’exemple, le créateur français de 32 ans enchâsse ainsi les couches de commentaires :

Une utilisatrice Instagram en commentaire de la photo du baiser : Avant, je voulais votre sac. Maintenant *emojis qui vomit et emoji nauséeux* Jacquemus en réponse à son commentaire : mon sac ne veut pas de vous. Jacquemus, en commentant une capture d’écran de l’interaction pour la publier en story : Si vous saviez combien de personnes gays travaillent chez Jacquemus. On ne veut pas d’homophobes comme potentiels clients. [Les homophobes] ne méritent pas nos produits. Point final. Jacquemus, en légende de sa capture d’écran de son interaction en commentaires : Je n’ai pas besoin de votre point de vue homophobe. Et mes sacs n’ont pas besoin de vous. Dégagez.

Si ça peut être difficile à suivre pour les personnes qui ne connaissent pas bien Instagram, on peut surtout retenir que Simon Porte n’a plus le temps de niaiser avec l’homophobie. Et qu’il peut se reposer sur la puissance économique de sa marque, ainsi que sa grande communauté de fans, dont 4,1 millions qui la suivent sur Instagram, pour faire passer son message d’amour, toujours plus fort que la haine.

Crédit photo de une : capture d’écran Instagram de Jacquemus.