Marche des Fiertés : où marcher avant de voter ce week-end ?

Si vous vivez à Paris, Nîmes, ou encore Biarritz, les associations vous donnent rendez-vous ce week-end pour déambuler et lutter ensemble.

Chaque année, juin marque le Mois des fiertés, qui célèbre et visibilise les vécus et les luttes des personnes LGBTQI+. En 2024, celui-ci a un goût doux-amer, terni par la montée en puissance de l’extrême droite et le climat ambiant de transphobie décomplexée. Le week-end s’annonce chargé pour les luttes car dimanche se tiendra le premier tour crucial des élections législatives. Mais avant ça, samedi, plusieurs villes organisent leur marche des fiertés annuelle. À l’heure où il est essentiel de faire bloc contre la haine lgbtphobe, voici une liste des marches organisées ce week-end.

Les cortèges du samedi 29 juin

Si vous vivez à Amiens, Biarritz, Calais, Carcassonne, Laval, Lons-le-Saunier, Lorient, Mende, Nîmes, Paris ou Tarbes, une marche des fiertés sera organisée dans votre ville ce samedi.

Amiens : Départ à 13h place Léon Gontier.

Départ à 13h place Léon Gontier. Biarritz : Départ à 16h du Plateau du phare, où la marche prendra la direction du casino municipal en passant par les rues de la ville.

Départ à 16h du Plateau du phare, où la marche prendra la direction du casino municipal en passant par les rues de la ville. Calais : Départ à 16h Place Albert 1er.

Départ à 16h Place Albert 1er. Carcassonne : Rendez-vous à 16h au Square André Chénier.

Rendez-vous à 16h au Square André Chénier. Laval : Départ à 14h du Square Boston.

Départ à 14h du Square Boston. Lons-le-Saunier : Départ du cortège à 15h du parc des Bains

Départ du cortège à 15h du parc des Bains Lorient : Départ à 14h de la place Glotin

: Départ à 14h de la place Glotin Mende : Départ de la marche à 17h, square Émile Joly (Place du Foirail)

Départ de la marche à 17h, square Émile Joly (Place du Foirail) Nîmes : Départ de l’esplanade Charles de Gaulle à 16h pour le cortège qui longera le boulevard Amiral Courbet, les boulevards Gambetta et Victor Hugo

Départ de l’esplanade Charles de Gaulle à 16h pour le cortège qui longera le boulevard Amiral Courbet, les boulevards Gambetta et Victor Hugo Paris : Le cortège partira de Porte de la Villette à 13h30, en direction de la Place de la République

Le cortège partira de Porte de la Villette à 13h30, en direction de la Place de la République Tarbes : Départ de la manifestation à 16h30 place de Verdun.

