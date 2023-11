Cette collab’ La Redoute X Norman Mabire-Larguier veut vous rhabiller de noir architectural pour l’hiver

Formé à la Cambre de Bruxelles puis à la HEAD de Genève, passé chez Chloé, Hermès et Saint Laurent, le jeune créateur originaire de Granville, Norman Mabire-Larguier, signe une collab’ remarquable par son architecture avec La Redoute. Portrait express.

Le nom de Norman Mabire-Larguier ne vous dit peut-être rien encore, mais ses créations pourraient bien vous taper dans l’œil. Pour démocratiser sa mode à l’épure radicale, La Redoute l’a choisi afin de signer en collab’ trois pièces qui synthétisent son style.

Disponibles depuis le 15 novembre 2023 sur laredoute.fr, une robe longue à col montant et sans manches, un pantalon ample à pinces et à la taille volontairement démesurée (créant un effet de style carré quand on met les mains dans les poches), et un top à col montant au dos-nu vertigineux déclinent ainsi son univers sombre et architectural.

Dans un communiqué de presse pour cette collab’, le jeune créateur dont la marque s’appelle NORMANMABIRELARGUIER explique ainsi :

« J’ai abordé ma collaboration avec La Redoute comme une nouvelle collection à part entière. Mon travail personnel étant très Couture, il ne s’agissait pas pour moi de simplifier des pièces existantes de mes collections précédentes, mais de penser de nouvelles pièces en partant de l’essence de mon travail pour l’amener vers une perspective plus accessible. » « Cette collection capsule est une très belle opportunité d’adresser mon travail à un plus large public. J’ai travaillé en étroite collaboration avec La Redoute en m’investissant de façon holistique dans tous les aspects de la capsule : design des pièces, essayages, mise en image de la collection et sa communication. Il s’agissait pour moi de donner vie et d’affirmer jusqu’au bout une vision précise et exigeante, tout en étant réaliste quant aux différentes contraintes relatives au prêt-à-porter accessible et à la clientèle à laquelle la collection s’adresse. »

Qui est Norman Mabire-Larguier ?

Norman Mabire-Larguier est un jeune créateur de 26 ans, originaire de Granville en Normandie, et aujourd’hui basé à Paris. De 2015 à 2018, il s’est formé à l’École nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre à Bruxelles en stylisme et création de mode, puis de 2019 à 2022 à la Haute École d’Art et de Design (HEAD) de Genève en fashion design. Après des stages chez Chloé et Hermès, il a travaillé pour la marque bruxelloise Alicia Audrey (fondée par deux amies, Audrey Joris et Alicia Meus, et spécialisée dans les manteaux réversibles), puis chez Saint Laurent, avant de concourir pour la 38e édition du Festival de Hyères en 2023.

Mais c’est dès les bancs de l’école de la HEAD qu’il a tapé dans l’œil de La Redoute qui y organise un prix depuis 2017 pour gagner l’opportunité de créer une capsule en collab’. Sylvette Lepers, l’iconique responsable des partenariats Image et Créateur chez La Redoute, a ainsi résumé sa rencontre avec le travail de Norman Mabire-Larguier :

« La grammaire aussi simple que rigoureuse, cette radicalité, l’architecture épurée de sa collection distinguaient très nettement le propos de Norman ; j’ai été frappée par son autodiscipline et son assurance. Norman incarnait parfaitement sa collection. »

Comptez 79 € pour le top moulant à décolleté dorsal en maille de coton mélangé ; 99 € pour la robe longue découpes latérales, et 119 € pour le pantalon à pinces de cette collab’ La Redoute X Norman Mabire-Larguier, d’ores et déjà disponibles.

Cette collab’ La Redoute X Norman Mabire-Larguier veut vous rhabiller de noir architectural pour l’hiver // Source : La Redoute X Norman Mabire-Larguier

