Le jeune créateur de mode Charles de Vilmorin lance enfin son prêt-à-porter (mais ça s’annonce cher, déso)

À peine sorti de la Chambre syndicale de la couture parisienne et de l’IFM sans d’autres expériences pro que pour lui-même, Charles de Vilmorin a lancé sa maison de haute couture, avant d’être nommé DA de Rochas à 24 ans. Après avoir occupé ce poste deux ans, il se consacre désormais à sa propre marque, dont il vient d’officialiser la première ligne de prêt-à-porter qu’il présentera lors de la prochaine fashion week.

Si Tim Burton prenait du LSD avec Niki de Saint Phalle, cela ressemblerait à peu près à l’esthétique de Charles de Vilmorin pleine de créatures mi-monstrueuses mi-féeriques et hyper colorées. Souvent présenté dans les médias comme le jeune prodige de l’industrie, le designer avait été nommé, seulement quelques semaines après avoir présenté sa première collection de haute couture, directeur artistique de la maison Rochas en février 2021. Mais à peine deux ans plus tard, il en claque la porte et se fait plus discret. Voilà qu’il revient pour lancer sa ligne de prêt-à-porter, avec une première collection automne-hiver 2024-2025. Il la présentera dans le cadre de la Paris Fashion Week (qui aura lieu du 26 février au 5 mars 2024), vient de révéler le WWD qui a eu la primeur de l’info.

Au fait, qui est Charles de Vilmorin ?

Charles de Vilmorin est un nepo baby comme le monde, et en particulier la France, les aime tant. Né en 1996 dans la grande famille Lévêque de Vilmorin (qui a sa propre page Wikipedia, excusez du peu). Papa travaille côté finances de grandes maisons de luxe, et maman est professeur de dessin, tandis que grande-tatie, Louise de Vilmorin, est une femme de lettres, ex de l’auteur André Malraux (qui a tout de même été ministre de la Culture ministre de la Culture de 1959 à 1969) et grande amie d’Hélène Rochas (épouse du fondateur de la maison Rochas) dans le Paris mondain des années 1950. Bref, c’est le terreau parfait pour en faire une petite graine de grand couturier adulé.

Après un stage chez Lanvin période Alber Elbaz quand il est au collège, il passe son bac et se forme au stylisme-modélisme à la Chambre syndicale de la couture parisienne, tout en trempant dans le mannequinat. Il suit ensuite un master en création d’entreprise à l’Institut français de la mode qui doit se conclure par un stage obligatoire qu’il fait auprès de lui-même (il n’a alors jamais travaillé pour d’autres maisons). C’est ainsi qu’il présente sur Instagram sa collection de fin d’études, acheté par un mystérieux collectionneur. C’est ce qui lui permet de financer sa première collection de haute couture, parrainé par Jean-Paul Gaultier pour intégrer le calendrier officiel si codifié en tant qu’invité.

À peine quelques semaines après son premier défilé pour la haute couture printemps-été 2021, Charles de Vilmorin devient directeur artistique de la maison Rochas pour laquelle il présente sa première collection de prêt-à-porter en septembre de la même année. Deux ans plus tard, il la quitte pour se reconsacrer à la marque qui porte son nom et sort une capsule avec les Galeries Lafayette pour les fêtes de fin d’année. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne lance officiellement son propre prêt-à-porter.

D’après le WWD, cette première collection Charles de Vilmorin prêt-à-porter devrait contenir 25 pièces, dont des robes, des shorts en jean, des chemises, un trench (pièce la plus onéreuse, tournant autour des 2 000 €), des blousons aviateurs (pièces qui l’ont rendu virale sur les réseaux à ses débuts), et des foulards en soie colorés avec un poème à double-niveau de lecture de George Sand. Le tout, réalisé à Paris, ce qui laisse présager d’un sacré prix.

Aussi talentueux soit Charles de Vilmorin avec son univers si singulier, il reste important de noter que les règles de l’industrie sont clairement taillées pour sa réussite.

