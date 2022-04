Parler toute seule, c’est bon pour la santé, l’intelligence, la concentration, et la mémorisation, déso pas déso

Vous vous parlez à vous-même, un peu honteusement, au quotidien ? Continuez sans honte, car c’est bon pour votre santé, votre estime, vos capacités à réussir des tâches, d’après une équipe de neuropsychologues.

Vous avez peut-être vous-même cette habitude de parler toute seule. Que ce soit pour vous souvenir de choses à ne pas oublier, pour commenter ce que vous lisez, ou juste pour réfléchir à voix haute. Si c’est quelque chose que vous assumez peut-être moins en public de peur de paraître bizarre (surtout si vous dîtes votre propre prénom et parlez de vous à la troisième personne pour vous encourager, par exemple), ce serait pourtant une pratique plus commune qu’il n’y paraît, d’une part. Et d’autre part, un signe d’intelligence, de performance, et de santé !

Pourquoi est-ce qu’il nous arrive de parler toute seule ?

C’est ce que vient de démontrer une équipe de chercheuses et de chercheurs en neuropsychologie de l’université de Bangor, en Galles du Nord au Royaume-Uni. Ce panel d’expertes et d’experts estime que cela peut procéder d’une forme de prolongement du dialogue intérieur qu’on peut avoir en continu :

« Cette conversation intérieure est vraiment très saine, car elle joue un rôle particulier dans le maintien de notre esprit en forme. Il nous aide à organiser nos pensées, à planifier des actions, à consolider la mémoire et à moduler les émotions. En d’autres termes, cela nous aide à nous contrôler. Parler à haute voix peut être une extension de ce discours intérieur silencieux, provoqué lorsqu’une certaine commande motrice est déclenchée involontairement. »

Parler à soi-même peut aider à mieux réaliser des tâches

Après avoir expliqué pourquoi on pouvait être amenée à se parler à soi-même, le laboratoire de neuropsychologues de l’unitersité de Bangor a ensuite démontré en quoi parler à voix haute pouvait même aider à mieux réaliser une tâche :

« Nous avons donné à 28 participants un ensemble d’instructions écrites et leur avons demandé de les lire en silence ou à haute voix. Nous avons mesuré la concentration et la performance des participants sur les tâches, et les deux ont été améliorées lorsque les instructions des tâches avaient été lues à haute voix. Une grande partie de cet avantage semble provenir du simple fait de s’entendre, car les commandes auditives semblent être de meilleurs contrôleurs de comportement que les commandes écrites. Nos résultats ont démontré que, même si nous nous parlons pour prendre le contrôle lors de tâches difficiles, les performances s’améliorent considérablement lorsque nous le faisons à voix haute. »

Quand est-ce que soliloquer devient pathologique ?

Dans un article qui réunit plusieurs études sur le sujet, le média Maxi Sciences relève d’autres avantages aux réflexions et encouragements pour soi-même exprimés à voix haute : aide à la concentration, la mémorisation, la clarification des pensées, la connaissance de soi, l’estime de soi, et même la créativité.

Mais quand est-ce que soliloquer peut devenir pathologique ? L’autoconversation peut éventuellement s’avérer pathologique lorsqu’il dure toute la journée et devient nécessaire à l’exécution des tâches du quotidien. Interrogé par le Huffington Post, la Dr Laura F. Dabney, psychothérapeute exerçant à Virginia Beach (en Virginie, aux États-Unis) ajoute aussi :

« Lorsque le discours autodirigé s’accompagne de pratiques d’automutilation – coups ou coupures, par exemple –, c’est le signe que quelque chose ne va pas sur le plan émotionnel. C’est aussi probablement le cas si vous employez toujours les mêmes expressions, les mêmes formules ou les mêmes chiffres dans votre discours intérieur et que cela vous perturbe ou qu’il est difficile de vous en empêcher. Dans les deux cas, parlez-en à un professionnel de santé dûment qualifié, qui saura établir le diagnostic adéquat. »

Tant que vous n’êtes pas dans ce cas là, vous pouvez donc continuez à vous extasier à voix haute devant ce que vous voyez et lisez sur Internet (sur Madmoizelle, au hasard), vous répéter votre liste de courses, ou encore vous dire que vous êtes trop forte et intelligente, en toute quiétude. Vive le soliloque !

Crédit photo de Une : pexels-wesley-carvalho-9225839