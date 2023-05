Alice, 24 ans : « Ne pas avoir de copain, c’est se coucher seule comme une conne dans son lit »

Chaque semaine dans Célib, des personnes de tous genres nous racontent les joies et les questionnements de leur célibat, qu’il soit choisi ou subi. Aujourd’hui, Alice, 24 ans, nous raconte comment elle gère la pression pour retrouver quelqu’un qui lui correspond.

Prénom ou pseudo : Alice*

: Alice* Âge : 24 ans

: 24 ans Célibataire depuis : 6 mois

: 6 mois Lieu de vie : en Haute-Savoie, dans la Vallée de l’Arve

: en Haute-Savoie, dans la Vallée de l’Arve Orientation romantique et/ou sexuelle : hétérosexuelle

Depuis combien de temps êtes-vous célibataire ?

Cela va faire 6 mois.

J’ai vécu ma première vraie relation en 2014. J’avais 17 ans et c’est le garçon avec qui j’ai fait ma première fois. Nous sommes restés 1 an et demi ensemble. J’ai ensuite été 1 an et demi avec un autre garçon. Puis, rebelote, 1 an et demi avec un autre (jamais deux sans trois), avec un laps de temps entre chaque relation d’au moins 6 mois. Ces trois m’ont trompée et l’un d’eux était un pervers narcissique.

En 2020, j’ai passé 4 mois avec un militaire qui m’a lâchement quittée par téléphone et que je n’ai donc jamais revu.

Quant à ma dernière relation, elle a duré 6 mois. Elle s’est terminée car mon ex était quelqu’un d’extrêmement jaloux et je ne supportais pas sa demande accrue d’amour. J’avais l’impression d’être sa mère…

Entre-temps, j’ai enchaîné les partenaires et les relations plus ou moins sans lendemain que je n’appelais pas « relations sérieuses ».

Comment décririez-vous votre rapport au célibat ?

C’est parfois très pesant… J’aime être seule la plupart du temps et faire des activités en solo ne me dérange absolument pas ! Mais certains moments méritent d’être vécus à deux. Je suis une hypersensible, la gestion de mes émotions est assez compliquée au quotidien, et avoir quelqu’un dans ma vie m’aide parfois beaucoup.

Je rame dans mon quotidien de célibataire. Je l’avoue, je suis convoitée par pas mal d’hommes de ma tranche d’âge (20-30 ans) et le fait de travailler avec des éleveurs est d’autant plus compliqué… Le souci étant que j’ai peur de faire le premier pas et de me prendre un mur, car la plupart de ces hommes ne cherchent rien de sérieux… Et les relations sans lendemain, ça me gonfle.

Votre célibat a-t-il une incidence sur votre vie amicale ou familiale ?

Je pense que oui… Du côté de ma famille, je ne ressens pas de pression même si ça leur arrive d’en rire et de me charrier sur le fait que je sois encore seule à bientôt 25 ans ! Avec mes amis.es les plus proches, on en rigole et vu que je ne suis pas la seule, c’est « rassurant ». Côté pro, je travaille avec 99 % d’hommes et là… J’ai beaucoup plus d’amis masculins qui souhaitent me mettre dans leur lit plutôt que d’être finalement juste amis.

Votre célibat a-t-il un impact sur votre moral au quotidien ?

Oui à 100 %. Je vis en Haute-Savoie depuis deux ans, et depuis, j’enchaîne les relations sans lendemain, ça me pourrit la vie… Mais j’ai ce besoin d’attention, de désir et de rencontre qui finalement n’aboutit jamais.

Discuter avec 3 ou 10 garçons sur Instagram, c’est bien gentil mais ça n’a rien de bon pour le moral. Et en plus on finit par s’emmêler les pinceaux !

Pensez-vous qu’être célibataire vous permet des choses que vous ne pourriez pas faire en couple ?

Bien sûr ! J’adore partir en vadrouille en montagne à n’importe quelle heure de la journée, j’aime être seule pour pratiquer certaines activités sportives ou culturelles. J’ai récemment adopté une chienne et le choix venait de moi exclusivement, et elle n’appartient qu’à moi.

À l’inverse, pensez-vous qu’être célibataire vous empêche de faire des choses que vous pourriez faire si vous étiez en couple ?

À part faire des gosses… je ne sais pas ! Surtout qu’on peut faire des enfants toute seule maintenant.

Sinon, acheter un bien immobilier… C’est plutôt ça la chose que je ne peux pas faire seule, surtout dans une région aussi riche et donc très chère.

Le célibat amoureux a-t-il un impact sur votre vie sexuelle ?

Autant être honnête… On est humain et on a forcément du désir. Ne pas avoir de copain, c’est se coucher seule comme une conne dans son lit. Le désir apparaît et on souhaite donc le combler.

Cherchez-vous activement à trouver une relation amoureuse ?

Finalement oui. J’ai envie de me poser ! Je cherche principalement par les réseaux sociaux, comme Instagram. J’ai aussi téléchargé une application de rencontres, que j’utilise principalement le soir ou quand je reçois un message. Je rencontre très peu de crush et je discute de temps à autre… Encore une fois, je cherche de l’attention sans vraiment la vouloir en réalité.

Comment décririez-vous votre rapport aux rencontres ?

Je suis quelqu’un de très excentrique, mais il n’empêche que j’ai toujours la boule au ventre lors d’une rencontre : je me suis toujours mieux entendue avec les garçons qu’avec les filles, et c’est positif, mais en même temps ça me stresse, car je connais les femmes et la réputation qu’elles peuvent faire entre elles.

Quant aux garçons, je sors souvent avec une bande de copains mais dès que l’un d’eux va m’avouer ses sentiments ou simplement essayer pour un soir, je me braque, j’ai peur de l’attachement.

Ressentez-vous une forme de pression à chercher « activement » un partenaire amoureux ?

Oui, c’est une pression que je m’inflige toute seule… Mon esprit a envie de trouver quelqu’un mais, a contrario, mon cœur se braque parce qu’il a peur d’être encore une fois blessé. Parfois, ça me stresse tellement que ça me déclenche de l’eczéma. J’essaie donc de prendre sur moi pour ne pas abîmer ma santé. Heureusement, j’ai la chance d’être bien entourée amicalement.

Quels sont vos projets pour le futur ?

J’aimerais voyager, découvrir le monde et les animaux – ma passion. Le célibat me freine et c’est bien dommage, car seule, je sais que je pourrais y arriver, mais financièrement ce n’est pas encore ça.

Avez-vous une anecdote sur le célibat à partager ?

Je pense être quelqu’un de jolie et attirante, alors la plupart des hommes avec qui je travaille pensent que je suis en couple et sont surpris en apprenant le contraire.

Du coup, quand l’un d’eux me voit discuter avec un jeune de mon âge, la nouvelle fait vite le tour de la vallée, voire même d’une autre ! Et c’est comme cela que j’ai appris qu’apparemment, je sortais avec un garçon de ma vallée, mais aussi de la vallée voisine. Deux garçons que je n’ai jamais touchés et avec qui j’ai simplement pris le café !

Merci à Alice* d’avoir répondu à nos questions sur son célibat.

* Le prénom a été modifié.

