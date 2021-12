Cette méthode infaillible pour tout retenir facilement est approuvée par un prix Nobel, excusez du peu

Si, comme moi, vous avez la mémoire d’une personne âgée de 85 ans et la concentration d’un enfant de 4 ans, bienvenue dans ce tuto made in le Prix Nobel de 1965 pour apprendre plus facilement.

Quand j’étais plus jeune, comme beaucoup, j’avais une immense capacité à retenir un paquet d’informations plus ou moins utiles.

Mais premièrement, ce n’est plus vraiment le cas, puisque je n’ai plus à apprendre autant de choses chaque jour que pendant mes années d’études, et secondo, est-ce que je comprenais vraiment ce que j’ingurgitais ou est-ce que je ne faisais que réciter par coeur ? Si on fait un rapide bilan de ce qu’il me reste de l’espagnol, du latin ou des fractions, je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse…

Le physicien et prix Nobel Richard Feynman a une solution toute trouvée pour les poissons rouges comme moi. Selon lui, la clé de l’apprentissage, c’est la simplicité. Ok Richard, mais on fait comment ?

Apprendre à apprendre, tout un programme

Il existe tout un tas de méthodes d’apprentissages, plus ou moins efficaces selon les personnes.

Parmi les plus populaires, l’auto-évaluation, qui consiste à s’auto-questionner sur un sujet ; le fait de faire des fiches récapitulatives ; le fait d’associer une image ou un mot à une idée pour mieux s’en souvenir ; le fait d’imaginer une histoire autour du sujet à mémoriser ; ou encore la carte mentale qui permet de synthétiser visuellement les informations.

Seulement parfois, ces techniques ne nous permettent pas vraiment de comprendre en profondeur le sujet. Si toutes ces méthodes échouent ou vous prennent le chou, feu Richard Feynman a un plan. Selon Business Insider :

« Lorsque votre connaissance d’une chose est liée à des explications complexes et à des termes tirés de manuels, vous avez moins de chances de la saisir. […] On finit par mémoriser quelque chose exactement comme c’est écrit dans un livre ou comme le professeur vous l’a expliqué, et il ne faut pas longtemps pour que ces connaissances disparaissent. »

La technique du prix Nobel pour mieux apprendre

Voilà la technique tant teasée de Richard Feynman, pour faire toute la différence entre réellement comprendre et retenir une idée ou un sujet et simplement les réciter.

1. Expliquer le sujet comme le feriez à un enfant

C’est l’étape la plus importante de la méthode. Pour bien comprendre et retenir une idée, il faut avant tout réussir à l’expliquer avec des mots simple, comme si on tentait de l’enseigner à un enfant. Utilisez vos propres mots, et pas celui du bouquin, voire même un vocabulaire volontairement basique. Si vous réussissez à décomposer le sujet en idées simples, cela signifie que vous l’avez compris. Si ça bloque, c’est quelque chose n’est pas acquis.

2. Tout reprendre à zéro en cas de panne.

Relisez vos notes et/ou le bouquin en question et tentez de mettre le doigt sur ce que vous n’arrivez pas à comprendre ou à retenir (souvent, les deux sont liés). Encore une fois, essayez d’expliquer le concept de la manière la plus simple et la plus élémentaire possible, quitte à chercher des explications plus abordables sur d’autres supports.

3. Répéter, répéter, répéter

Reprenez le processus jusqu’à ce que vous arriviez à expliquer l’idée ou le sujet de manière naturelle et accessible.

Avec cette technique, en théorie, vous ne risquez pas d’oublier ce que vous cherchez à retenir après quelques jours ou semaines, puisque le concept sera bien ancré.

Gardez bien en tête que le cerveau traite et retient l’information durant la nuit. Chouchouter son sommeil pendant une période d’apprentissage, ou de manière générale d’ailleurs, peut donc être un bonus pour consolider les apprentissages du jour !

Crédits photos : cottonbro et RF._.studio (Pexels)