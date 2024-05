Voici l’astuce révolutionnaire pour dénicher facilement une pièce Mode sur Vinted sans y passer des heures ! 

Le hack de l’année, le voici le voilà ! À la base Vinted ça me saoule parce que je ne sais pas comment chercher correctement et j’ai pas l’énergie de passer des heures à essayer de trouver une pièce. En tant que graphiste j’utilise tout le temps Google image pour trouver des références mais récemment j’ai été plus loin dans mon utilisation de Google image et j’ai capté qu’on pouvait ajouter des mots clés pour préciser nos recherches ! Et me voici donc devenue accro à vinted en une fraction de seconde ! C’est un gain de temps énorme et on sait tous.tes ici que le temps est précieux … RÉCAPITULATIF DU PROCESS : 1 – Prenez en screen ou en photo une pièce sur laquelle on a crush 2 – téléchargez Google image 3 – allez sur Google et y importez votre screen/photo en cliquant sur la petite caméra en haut à droite 4 – une fois les recherches faites par Google, allez dans la barre de recherche en haut et ajoutez « vinted » 5 – trouvez la pièce de vos rêves à moindre coup et kiffez vous dans vos sapes ✨ Vous connaissiez cette fonctionnalité ? 💕 Si vous avez d’autres hacks de ce style on vous attend en commentaire ahaha 🙄🥲 #vinted #secondemain #fashion #tips #tipsdedaronne #mode #styleinspiration #inspi