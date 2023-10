3 adresses secrètes pour dénicher de beaux bijoux à moins de 20 euros (et qui ne s’abîment pas)

Vous aimez les bijoux fantaisie, surtout quand ils ne verdissent pas ou qu’ils ne coûtent pas un bras ? Suivez le guide !

Le tour des bons plans continue. Après vous avoir partagé mes meilleures friperies pour s’habiller vintage à moins de 20 euros, mes boutiques de créateur à prix doux, et ma sélection de sites déco pour changer d’Ikea, voici trois adresses de bijouterie confidentielles pour se parer sans se ruiner ni transiger sur la qualité !

Chez Nana à Paris

Avis aux amateur•ice•s de bijoux dorés. Derrière sa charmante devanture boisée, Chez Nana regorge de trésors. Sautoirs, bagues, bracelets, pendentifs… Il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Les prix démarrent à 5 euros pour de jolies boucles d’oreilles en acier inoxydable et dépassent rarement la vingtaine d’euros. On ne sait plus où donner de la tête tant cette boutique a des airs de cabinet de curiosité, où chaque recoin cache des pépites fantaisie.

Chez Nana, 19 rue d’Hauteville, 75010 Paris

Lunas Bijoux à Guérande

Si Guérande est plutôt connue pour ses marais salants, il n’empêche que la vieille ville regorge aussi d’adresses shopping où faire de (très) bonnes affaires. Lunas Bijoux est l’une d’entre elles : la boutique est spécialisée dans l’argent et les pierres naturelles. Améthyste, opale, tourmaline, ambre… quelle que soit votre personnalité gemmologique, fort est à parier que vous y trouverez votre bonheur.

Et si vous êtes plutôt du genre à porter des petites créoles toutes fines, il existe aussi une large gamme de boucles en plaqué or ou en argent 925 de toutes les tailles. Pareil pour les puces d’oreilles fantaisie, en étoile, soleil, oeil et autres design originaux, à partir de 3 euros. On peut même se baigner avec !

Lunas Bijoux, 1 Rue de Saillé, 44350 Guérande

Gudule à Rouen, Grenoble, Saint-Étienne et Paris

Si vous portez du doré, passez votre chemin. Cette enseigne, spécialisée dans les pierres fines et l’argent au poids, a beau être moins confidentielle, elle n’en reste pas moins incontournable et mérite toute sa place dans ce classement de bijouteries petit prix. Avec ses boutiques à Rouen, Grenoble, Saint-Étienne et Paris, Gudule est devenue la référence pour les bagues, joncs, amulettes et accessoires « modernes et anciens » qui viennent « du monde entier ».

43, rue des Martyrs de Vingré, Saint-Etienne

10, rue La Fayette, Grenoble

20, rue Brocherie, Grenoble

56 rue de la Champmeslé, Rouen

212 rue de rivoli, 75008 Paris

41 rue des Abbesses, 75018 Paris

3 rue de la Roquette, 75011 Paris

47 rue Saint-Placide, 75006 Paris

72 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

52 rue de Richelieu, 75001 Paris

