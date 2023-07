3 adresses pour s’habiller vintage à moins de 20 euros (et non, ceci n’est pas un partenariat rémunéré)

En quête d’une robe de plage vintage à petit prix, d’un maillot tout droit sorti des années 70 ou de boucles d’oreilles siglées ? Voici une sélection de friperies où tenter votre chance.

Je passe énormément de temps à chercher des pièces uniques, vintage ou simplement de seconde main, pour m’habiller responsable et à moindre coût. Dès que je visite un endroit, j’adore mener l’enquête. Quelles friperies valent le détour ? Où trouver un jean bien coupé sans casser mon PEL ?

Premier réflexe, je regarde toujours du côté des ressourceries et des vide-greniers permanents, vraies mines d’or, où les particuliers mettent en vente leurs trésors. Ce genre de lieux permettent de dégotter des choses originales, à tout petit prix. Déco, vaisselle, vêtements et accessoires… Si on aime fouiller, c’est le paradis.

Mais, parfois, il peut être agréable d’aller dans des boutiques où une première sélection a déjà été soigneusement faite par des professionnels. Voici donc un petit florilège non exhaustif d’adresses secrètes (ou pas, à vous de me dire !) dénichées, testées et approuvées par votre humble serviteuse.

La Môme vintage à Nantes

Nantes regorge d’adresse vintage chouettes, mais celle-ci sort du lot (avec une de ses consœurs, Pépette). Contrairement à certaines chaines de fripes bien implantées dans la ville, La Môme Vintage ne rachète pas de stocks en gros, privilégiant plutôt les pièces uniques et colorées à tous les prix. Grâce à son système de dépôt-vente, la boutique propose une sélection originale traversant les époques où moult styles sont représentés. Que vous soyez plutôt blouson streetwear des années 90 ou motifs psychés tout droit sortis des 70s, fort est à parier que vous trouverez votre bonheur.

Mention spéciale pour la partie accessoires : sacs, ceintures, bijoux colorés à petits prix… Alerte au bon plan !

Sous le porche, 4 Rue des Carmélites, 44000 Nantes

La Cadette à Paris

Difficile de trouver des friperies peu chères à Paris. Pourtant, La Cadette est incontestablement une perle en la matière. Niché dans le quartier Montgallet (Paris 12), cet espace unique est divisé entre une partie fripe et un atelier upcycling où l’on peut suivre des ateliers de couture pour apprendre à rapiécer ses vêtements.

Dernière née de l’association solidaire La petite Rockette, La Cadette offre pêle-mêle des articles à partir de 4 euros, des pièces de créateurs (Prada, Yves-Saint-Laurent pour n’en citer que quelques-uns), des chaussures vintage en parfait état… Bref, il est quasi impossible de repartir les mains vides… ou de se ruiner !

8 Rue Riesener, 75012 Paris

Mon père vintage à Porto

Bon d’accord, cette adresse n’est pas en France. Mais, à l’approche de l’été, peut-être prévoyez-vous un passage par le Portugal. En tout cas, Mon Père Vintage est de loin une des meilleures fripes que j’ai pu faire à l’étranger. Encore une fois, c’est un melting pot de styles, illustré par une très laaaarge sélection d’articles.

En quelques mots : le paradis de la chemisette colorée, des lunettes papillon et des Lévi’s à prix doux…

New jackets 💥🔥 pic.twitter.com/rPoXOMwn0y — Mon Père Vintage (@PereVintage) September 29, 2018

Largo de Alberto Pimentel 38, 4050-024 Porto, Portugal

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.