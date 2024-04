Vacances d’été : 3 belles destinations où les billets d’avion sont à moins de 400 euros

Chypre, Portugal, Islande… « Le Figaro » a listé les destinations où le prix des allers-retours en avion sont à moins de 400 euros pour les vacances d’été.

Envie de fuir l’effervescence des JO 2024 cet été ? On a peut-être la solution, qui de plus, ne s’avère pas trop onéreuse. Quand bien même nous préférions largement prendre le train, parfois, prendre l’avion s’avère parfois indispensable pour voyager loin. Alors que le prix moyen d’un aller/retour en avion au départ de la France a augmenté de 8,6% sur un an en 2023, selon la direction générale de l’Aviation civile, les tarifs aériens semblent de plus en plus chers. Et pourtant, il est encore possible de faire de bonnes affaires.

Des billets pour la Crète, l’Islande et Chypre à moins de 370 euros

Ainsi, Le Figaro a demandé à deux sites de comparaison de vols, Liligo et Kayak les données tarifaires sur les billets aller/retour les moins chers en classe économique, en fonction des vols moyen ou long-courriers et des continents visés. Et surprise, il est possible d’obtenir des billets d’avion à moins de 400 euros pour ces vacances d’été, à des destinations qui font envie.

. Par exemple, les allers-retours pour Héraklion, capitale de la Crète, s’élèvent en moyenne à 336 euros mi-avril pour des vols prévus cet été, au départ de toute la France. La seconde destination la moins chère est Reykjavik, en Islande, joignable pour 347 euros. Elle est suivie de Larnaca, à Chypre, dont le prix de l’aller-retour s’élève à 364 euros.

D’autres destinations, comme Les Canaries ou Madère au Portugal tirent leur épingle du jeu cet été, avec des paniers moyens compris autour de 370 euros, sur Liligo.com. Néanmoins, si le coût des billets s’avère à peu près abordable, ils ne prennent pas en compte les options proposées par les différentes compagnies aériennes (choix de la place, bagages). Pour que l’ensemble des congés soient abordables, il faut faire aussi attention au coût de la vie sur place.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.