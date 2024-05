Ce jour n’est pas le meilleur pour acheter ses billets d’avion (contrairement à la légende)

En pleine préparation pour les vacances d’été, nombreux consommateurs se retrouvent face à des billets d’avion au prix exorbitants. Si la légende dit que les acheter le mardi permet de les avoir à petits prix, cette astuce est mise à mal par des experts.

Alors que les vacances d’été approchent, l’heure est à la planification. Partir à l’étranger peut revenir cher, mais certaines destinations européennes restent encore accessibles, et notamment la Grèce, où il est encore possible de faire de bonnes affaires. Pour autant, ce qui pèse le plus dans le budget vacances, c’est souvent le billet d’avion. Comment limiter la casse ? Selon une légende urbaine, acheter son billet d’avion le mardi serait le meilleur moyen de le payer le moins cher, et d’autant plus si on attend deux heures du matin. Nos confrères de RMC Conso ont décidé de vérifier si cette astuce était réelle, en rencontrant Cécile Lescat, représentante du comparateur de vols Skyscanner.

Pour des billets moins chers, mieux vaut simplement anticiper

Et selon elle, c’est loin d’être une astuce : « Cette règle ne s’applique pas toujours. En réalité, il est essentiel de comparer les prix spécifiques à l’itinéraire et à la destination désirés. La tarification des vols dépend de l’offre et de la demande, ainsi que de la performance commerciale de chaque vol ou itinéraire ».

Alors pour obtenir un vol au meilleur tarif, il est donc recommandé de tout simplement comparer directement les prix et de rechercher les jours les moins prisés, qui sont généralement moins chers. En clair : prendre un billet pour la veille ou le lendemain de week-end, ou de vacances scolaires et éviter les périodes de pointe.

À lire aussi : Où partir cet été ? Voici LA destination européenne la moins chère (et elle fait rêver)

La spécialiste n’est pas la seule à affirmer que l’astuce du jour et de l’heure de réservation pour des billets moins chers est un leurre. Une étude publiée dans le magazine de l’université d’Havard en septembre 2023, montrait que les compagnies aériennes ne sont pas les seuls décisionnaires des prix de leurs vols, et que la chasse aux bonnes affaires selon les horaires est inutile.

Anticiper au maximum semble être la meilleure solution. Et comparer encore et encore le prix des vols également. Pour se faire, RMC Conso conseille aux voyageurs d’aller sur Google Flights, les alertes Algofly ou encore Misterfly. Toutes ces plateformes représentent une bonne base dans la recherche d’un bon plan.