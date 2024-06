Vacances d’été : Les 4 destinations les plus LGBT-friendly

Alors que le mois des fiertés a débuté il y a quelques jours, le média britannique « The Independent » a répertorié les destinations de vacances où les personnes « queers » pourraient s’y sentir bien.

Nous le savons, les populations minorisées ne peuvent vivre en paix dans tous les pays du monde, les discriminations et la criminalisation des identités étant toujours effective, notamment pour les personnes LGBTQI+. Ainsi, alors que partir en vacances dans un pays étranger devrait être une simple formalité, les personnes « queers » doivent faire attention à leur sécurité.

Alors que les vacances d’été approchent, le média britannique The Independent a répertorié les destinations de voyage considérées comme les plus « LBGT friendly »

L’Europe

Pas besoin d’aller bien loin pour passer des vacances sur un territoire où l’homosexualité n’est pas criminalisée. Selon The Independent, les villes anglaises de Brighton et Manchester accueillent, qui accueillent plusieurs « marches des fiertés », sont des destinations privilégiées par les personnes LGBtQI+ anglaises.

D’autres destinations européennes sont elles aussi prisées : le Danemark (qui a ouvert son premier bar gay en 1955), l’Estonie qui a légalisé le mariage homosexuel en janvier dernier, Mais aussi, l’Espagne, les villes Madrid, Barcelone, Gran Canaria, et Sitges, étant privilégiées.

Les États-Unis

Bien que le pays subisse une offensive réactionnaire, notamment sur le droit à l’avortement, certaines villes sont demeurent accueillantes pour les personnes LGBTQI+ Pour The Independent, New York sur la côte est, Palm Springs sur la côte ouest ou encore Miami en Floride font office de destination tranquille.

L’Autralie du Sud

L’Australie du Sud, l’un des premiers États de cette zone du monde à décriminaliser l’homosexualité fait elle aussi office de destination vedette. Et pour cause, il figure parmi les pays les plus LGBTQI-friendly dans le monde. Néanmoins, les comportements à l’égard de personnes queer peuvent se révéler plus offensives dans certaines régions et zones reculées.

La Thaïlande

Avec ses récentes lois anti-discrimination en faveur des droits des personnes transgenres, la Thaïlande est considérée comme un « paradis » pour les personnes trans. Le pays est salué notamment pour la ville de Bangkok, où une communauté LGBTQI+ anime le quotidien de nombreuw bars ou encore boîtes de nuit.

